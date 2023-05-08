Як завантажити електронну трудову книжку та отримати витяг онлайн: інструкція

Завдяки створенню електронної трудової книжки українці отримали низку переваг, зокрема:

можна дізнатися про свій страховий стаж без відвідування відділення Пенсійного фонду;

дані збережуться, якщо пошкодиться чи загубиться паперова трудова книжка;

у разі звільнення з роботи не потрібно чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку.

До того ж електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески буде зберігатись в електронному вигляді.

Як завантажити електронну трудову книжку

Завантажити дані своєї трудової книжки на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином:

увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням;

авторизуйтеся на порталі зручним для вас способом - за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або Bank ID;

у мені ліворуч виберіть меню "Відомості про трудові відносини";

ознайомтесь з вимогами до сканкопій. Натисніть "Продовжити";

деякі поля вже можуть бути заповнені автоматично. Додайте інформації, якої не вистачає;

дайте згоду на обробку особистих даних;

натисніть на "Скан копії" документів та завантажте файли; Обов'язково трудову книжку та інші відомості про трудовий стаж;

підпишіть та відправте до Пенсійного фонду;

згодом відомості з'являться у розділі "Мої звернення".

Як отримати витяг з електронної трудової книжки

Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.

Виберіть ліворуч розділ “Електронна трудова книжка”. Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена.

Щоб отримати виписку, виберіть “Комунікація з ПФУ” та натисніть “Запит на отримання електронного документа”.

Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення.

Дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон.

Після заповнення всієї інформації та її перевірки натисніть “Надіслати до ПФУ”.

У розділі “Мої звернення” можна отримати результат.

За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці наявні дані про роботу від 2004 року, тому, якщо наявний стаж до цього року, потрібно додати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилася в окупації.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні проведуть перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

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