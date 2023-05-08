Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: инструкция

Благодаря созданию электронной трудовой книжки украинцы получили ряд преимуществ, в частности:
- можно узнать о своем страховом стаже без посещения отделения Пенсионного фонда;
- данные сохранятся, если повредится или потеряется бумажная трудовая книжка;
- в случае увольнения с работы не нужно ждать, когда работодатель вернет трудовую книжку.
К тому же электронная трудовая дает возможность начислить в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на момент достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченные страховые взносы будет храниться в электронном виде.
Как загрузить электронную трудовую книжку
Загрузить данные своей трудовой книжки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:
- войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке;
- авторизуйтесь на портале удобным для вас способом - с помощью квалифицированной электронной подписи, или Bank ID;
- во мне слева выберите меню "Сведения о трудовых отношениях";
- ознакомьтесь с требованиями к сканкопиям. Нажмите "Продолжить";
- некоторые поля уже могут быть заполнены автоматически. Добавьте недостающую информацию;
- дайте согласие на обработку личных данных;
- нажмите на "Скан копии" документов и загрузите файлы; Обязательно трудовую книжку и другие сведения о трудовом стаже;
- подпишите и отправьте в Пенсионный фонд;
- впоследствии сведения появятся в разделе "Мои обращения".
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
- Войдите в личный кабинет на сайте ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.
- Выберите слева раздел "Электронная трудовая книжка". Ознакомьтесь с информацией, которая там представлена.
- Чтобы получить выписку, выберите "Коммуникация с ПФУ" и нажмите "Запрос на получение электронного документа".
- Проверьте правильность информации о вас, выберите тип обращения.
- Дайте согласие на обработку персональных данных и укажите свой мобильный телефон.
- После заполнения всей информации и ее проверки нажмите "Отправить в ПФУ".
- В разделе "Мои обращения" можно получить результат.
При необходимости выписку можно загрузить в формате PDF.
В электронной трудовой книжке имеются данные о работе с 2004 года, поэтому, если имеется стаж до этого года, нужно добавить данные, чтобы они вошли в страховой стаж.
Напомним, недавно мы писали, как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
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