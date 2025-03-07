Як зареєструватися для участі в НМТ-2025: детальна інструкція

Як зареєструватися

Для реєстрації на НМТ необхідно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Це можна зробити двома способами: автоматично через застосунок "Дія" або вручну.

Автоматично через мобільний застосунок "Дія". Вступники можуть надіслати копію цифрового паспорта через "Дію", що автоматично заповнить персональні дані. Це дозволить уникнути необхідності вручну вводити інформацію та завантажувати додаткові документи.

Для реєстрації на НМТ-2025 через "Дію" потрібно:

перейти на сторінку сервісу "Реєстрація для участі в НМТ";

ознайомитися з документами та натисніть кнопку «Розпочати реєстрацію».

вибрати опцію "Створити за допомогою "Дії";

відсканувати QR-код за допомогою смартфона з додатком "Дія" та підтвердити відправлення копії паспорта;

Після створення персонального кабінету:

вкажіть реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", інформацію про навчальний заклад, мову сертифікаційної роботи, місто тощо);

завантажте необхідні документи: довідку з місця навчання або документ про освіту, довідку про мову навчання, медичний висновок про створення особливих умов (для осіб з особливими потребами);

підтверджуйте бажання взяти участь в НМТ та надішліть інформацію на обробку до регіонального центру оцінювання.

Ручна реєстрація. За допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО необхідно заповнити форму, вказавши особисті дані, обрати предмети для тестування та місто, де вступник планує складати НМТ.

Щоб самостійно створити персональний кабінет для реєстрації на НМТ, потрібно виконати кілька кроків.

Заповнення особистих даних:

вказати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

ввести дату народження;

вказати дані документа, що посвідчує особу;

внести реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

за наявності, зазначити унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Вибір категорії:

вибрати одну з категорій: "випускник поточного року" або "випускник минулих років".

Вибір предмета та місця тестування:

вибрати один з предметів, з якого бажаєте пройти тестування (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія);

вказати населений пункт, де плануєте перебувати в дні проведення НМТ (в Україні або за кордоном);

за необхідності, вибрати мову сертифікаційної роботи.

Завантаження необхідних документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує освіту (довідка з місця навчання, диплом тощо);

документ, що підтверджує РНОКПП;

за потреби - свідоцтво про зміну імені, довідка про мову навчання, медичний висновок (для осіб з особливими потребами).

Завершення реєстрації:

перевірте, чи всі документи завантажено правильно та відповідають вимогам;

надішліть інформацію на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Коли і як можна внести зміни

Після подачі реєстраційних даних та документів для участі в НМТ, рекомендується регулярно перевіряти персональний кабінет. Якщо замість підтвердження успішної реєстрації та можливості сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про необхідність виправлення недоліків, важливо негайно внести корективи. Перелік недоліків буде зазначений у самому повідомленні, і це може стосуватись надання недостовірної інформації, неправильних копій документів чи неможливості створення особливих умов для проходження НМТ.

До 8 квітня вступники мають можливість коригувати такі дані:

навчальний предмет на вибір;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця перебуватиме в дні проведення НМТ;

потреба в додаткових сесіях;

мову, на якій бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії.

Учасники НМТ, які хочуть змінити мову, на якій будуть отримувати завдання сертифікаційної роботи (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія), з української на мову корінного народу чи національної меншини, повинні подати довідку про навчання відповідною мовою. Довідка має бути видана навчальним закладом, а також заяву про внесення змін до інформації в персональному кабінеті.

Ті, хто потребує створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, мають подати медичний висновок та заяву на внесення змін до персональних даних.

Заяви про зміну мови завдань або спецумов необхідно подати особисто або через електронну пошту не пізніше 8 квітня. До заяви має бути прикріплений кваліфікований електронний підпис.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску або недопуску до НМТ під час додаткових сесій учасники отримають у своїх персональних кабінетах, а також на електронні адреси, зазначені в реєстраційних даних.

Як оскаржити відмову в реєстрації для участі в НМТ

У разі отримання відмови в реєстрації для участі в НМТ вступники можуть оскаржити рішення регіонального центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти.

Заява повинна бути засвідчена особистим підписом заявника і подана разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії регіонального центру. Документи необхідно надіслати на електронну пошту Українського центру не пізніше ніж через десять календарних днів після завершення періоду реєстрації.

Апеляційна комісія розгляне заяву протягом шести робочих днів, а результати розгляду надішле на електронну адресу заявника впродовж трьох робочих днів після ухвалення рішення.

Як відмовитися від участі в НМТ

Учасники НМТ, які бажають відмовитися від участі в тестуванні, мають право подати заяву про скасування реєстрації до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати особисто або поштою. Вона повинна бути засвідчена особистим підписом заявника та подана разом із Сертифікатом. Якщо заява надсилається електронною поштою, необхідно накласти кваліфікований або вдосконалений електронний підпис та надіслати зображення Сертифіката.

Заяви про скасування реєстрації приймаються до 17 квітня включно.

Також вступники, які не змогли зареєструватися в установленому порядку, повинні звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання чи перебування до завершення реєстрації. За необхідності консультацій або технічної допомоги вступники можуть звернутися до пункту реєстрації.