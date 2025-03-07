Як зареєструватися для участі в НМТ-2025: детальна інструкція

У період із 6 березня до 3 квітня 2025 року триватиме основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Важливо розібратися в основних етапах та вимогах для успішної реєстрації.
Про всі етапи реєстрації для участі в НМТ-2025 РБК-Україна розповідає із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Для реєстрації на НМТ необхідно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Це можна зробити двома способами: автоматично через застосунок "Дія" або вручну.
Автоматично через мобільний застосунок "Дія". Вступники можуть надіслати копію цифрового паспорта через "Дію", що автоматично заповнить персональні дані. Це дозволить уникнути необхідності вручну вводити інформацію та завантажувати додаткові документи.
Для реєстрації на НМТ-2025 через "Дію" потрібно:
Після створення персонального кабінету:
Ручна реєстрація. За допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО необхідно заповнити форму, вказавши особисті дані, обрати предмети для тестування та місто, де вступник планує складати НМТ.
Щоб самостійно створити персональний кабінет для реєстрації на НМТ, потрібно виконати кілька кроків.
Заповнення особистих даних:
Вибір категорії:
Вибір предмета та місця тестування:
Завантаження необхідних документів:
Завершення реєстрації:
Після подачі реєстраційних даних та документів для участі в НМТ, рекомендується регулярно перевіряти персональний кабінет. Якщо замість підтвердження успішної реєстрації та можливості сформувати сертифікат ви отримаєте повідомлення про необхідність виправлення недоліків, важливо негайно внести корективи. Перелік недоліків буде зазначений у самому повідомленні, і це може стосуватись надання недостовірної інформації, неправильних копій документів чи неможливості створення особливих умов для проходження НМТ.
До 8 квітня вступники мають можливість коригувати такі дані:
Учасники НМТ, які хочуть змінити мову, на якій будуть отримувати завдання сертифікаційної роботи (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія), з української на мову корінного народу чи національної меншини, повинні подати довідку про навчання відповідною мовою. Довідка має бути видана навчальним закладом, а також заяву про внесення змін до інформації в персональному кабінеті.
Ті, хто потребує створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, мають подати медичний висновок та заяву на внесення змін до персональних даних.
Заяви про зміну мови завдань або спецумов необхідно подати особисто або через електронну пошту не пізніше 8 квітня. До заяви має бути прикріплений кваліфікований електронний підпис.
Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску або недопуску до НМТ під час додаткових сесій учасники отримають у своїх персональних кабінетах, а також на електронні адреси, зазначені в реєстраційних даних.
У разі отримання відмови в реєстрації для участі в НМТ вступники можуть оскаржити рішення регіонального центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти.
Заява повинна бути засвідчена особистим підписом заявника і подана разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії регіонального центру. Документи необхідно надіслати на електронну пошту Українського центру не пізніше ніж через десять календарних днів після завершення періоду реєстрації.
Апеляційна комісія розгляне заяву протягом шести робочих днів, а результати розгляду надішле на електронну адресу заявника впродовж трьох робочих днів після ухвалення рішення.
Учасники НМТ, які бажають відмовитися від участі в тестуванні, мають право подати заяву про скасування реєстрації до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати особисто або поштою. Вона повинна бути засвідчена особистим підписом заявника та подана разом із Сертифікатом. Якщо заява надсилається електронною поштою, необхідно накласти кваліфікований або вдосконалений електронний підпис та надіслати зображення Сертифіката.
Заяви про скасування реєстрації приймаються до 17 квітня включно.
Також вступники, які не змогли зареєструватися в установленому порядку, повинні звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання чи перебування до завершення реєстрації. За необхідності консультацій або технічної допомоги вступники можуть звернутися до пункту реєстрації.
Нагадаємо, у 2025 році українці, які перебувають за кордоном, матимуть змогу пройти НМТ для вступу до вищих навчальних закладів України. Тестування відбудеться в 28 країнах.
РБК-Україна раніше писали про те, які документи необхідні для реєстрації на НМТ у 2025 році. Вступникам рекомендується регулярно перевіряти інформацію в особистих кабінетах, щоб заздалегідь дізнатися, де і коли буде проходити НМТ.
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