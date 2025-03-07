Как зарегистрироваться для участия в НМТ-2025: подробная инструкция

Как зарегистрироваться

Для регистрации на НМТ необходимо создать персональный кабинет на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Это можно сделать двумя способами: автоматически через приложение "Дія" или вручную.

Автоматически через мобильное приложение "Дія". Поступающие могут отправить копию цифрового паспорта через "Дію", что автоматически заполнит персональные данные. Это позволит избежать необходимости вручную вводить информацию и загружать дополнительные документы.

Для регистрации на НМТ-2025 через "Дію" нужно:

перейти на страницу сервиса "Регистрация для участия в НМТ";

ознакомиться с документами и нажмите кнопку "Начать регистрацию".

выбрать опцию "Создать с помощью "Дії";

отсканировать QR-код с помощью смартфона с приложением "Дія" и подтвердить отправку копии паспорта;

После создания персонального кабинета:

укажите регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", информацию об учебном заведении, язык сертификационной работы, город и т.д.);

загрузите необходимые документы: справку с места учебы или документ об образовании, справку о языке обучения, медицинское заключение о создании особых условий (для лиц с особыми потребностями);

подтверждайте желание принять участие в НМТ и отправьте информацию на обработку в региональный центр оценивания.

Ручная регистрация. С помощью специального сервиса на сайте УЦОКО необходимо заполнить форму, указав личные данные, выбрать предметы для тестирования и город, где абитуриент планирует сдавать НМТ.

Чтобы самостоятельно создать персональный кабинет для регистрации на НМТ, нужно выполнить несколько шагов.

Заполнение личных данных:

указать фамилию, имя, отчество (при наличии);

ввести дату рождения;

указать данные документа, удостоверяющего личность;

внести регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

при наличии, указать уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.

Выбор категории:

выбрать одну из категорий: "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет".

Выбор предмета и места тестирования:

выбрать один из предметов, по которому желаете пройти тестирование (математика, история Украины, биология, география, физика, химия);

указать населенный пункт, где планируете находиться в дни проведения НМТ (в Украине или за рубежом);

при необходимости, выбрать язык сертификационной работы.

Загрузка необходимых документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий образование (справка с места учебы, диплом и т.д.);

документ, подтверждающий РНУКПН;

при необходимости - свидетельство о смене имени, справка о языке обучения, медицинское заключение (для лиц с особыми потребностями).

Завершение регистрации:

проверьте, все ли документы загружены правильно и соответствуют требованиям;

отправьте информацию на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Когда и как можно внести изменения

После подачи регистрационных данных и документов для участия в НМТ, рекомендуется регулярно проверять персональный кабинет. Если вместо подтверждения успешной регистрации и возможности сформировать сертификат вы получите сообщение о необходимости исправления недостатков, важно немедленно внести коррективы. Перечень недостатков будет указан в самом сообщении, и это может касаться предоставления недостоверной информации, неправильных копий документов или невозможности создания особых условий для прохождения НМТ.

До 8 апреля абитуриенты имеют возможность корректировать такие данные:

учебный предмет на выбор;

населенный пункт в Украине или за рубежом, где абитуриент/абитуриентка будет находиться в дни проведения НМТ;

потребность в дополнительных сессиях;

язык, на котором желают получить задания сертификационной работы по математике и/или истории Украины, и/или биологии, и/или географии, и/или физики, и/или химии.

Участники НМТ, которые хотят изменить язык, на котором будут получать задания сертификационной работы (математика, история Украины, биология, география, физика, химия), с украинского на язык коренного народа или национального меньшинства, должны подать справку об обучении на соответствующем языке. Справка должна быть выдана учебным заведением, а также заявление о внесении изменений в информацию в персональном кабинете.

Те, кто нуждается в создании особых (специальных) условий для прохождения НМТ, должны подать медицинское заключение и заявление на внесение изменений в персональные данные.

Заявления об изменении языка заданий или спецусловий необходимо подать лично или через электронную почту не позднее 8 апреля. К заявлению должна быть прикреплена квалифицированная электронная подпись.

Информацию о решении регламентной комиссии о допуске или недопуске к НМТ во время дополнительных сессий участники получат в своих персональных кабинетах, а также на электронные адреса, указанные в регистрационных данных.

Как обжаловать отказ в регистрации для участия в НМТ

В случае получения отказа в регистрации для участия в НМТ поступающие могут обжаловать решение регионального центра оценивания качества образования. Для этого нужно подать апелляционное заявление в Украинский центр оценивания качества образования.

Заявление должно быть заверено личной подписью заявителя и подано вместе с копией выписки из протокола заседания регламентной комиссии регионального центра. Документы необходимо отправить на электронную почту Украинского центра не позднее чем через десять календарных дней после завершения периода регистрации.

Апелляционная комиссия рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а результаты рассмотрения отправит на электронный адрес заявителя в течение трех рабочих дней после принятия решения.

Как отказаться от участия в НМТ

Участники НМТ, желающие отказаться от участия в тестировании, имеют право подать заявление об отмене регистрации в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Заявление можно подать лично или почтой. Оно должно быть заверено личной подписью заявителя и подано вместе с Сертификатом. Если заявление направляется по электронной почте, необходимо наложить квалифицированную или усовершенствованную электронную подпись и отправить изображение Сертификата.

Заявления об отмене регистрации принимаются до 17 апреля включительно.

Также абитуриенты, которые не смогли зарегистрироваться в установленном порядке, должны обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования по месту жительства или пребывания до завершения регистрации. При необходимости консультаций или технической помощи поступающие могут обратиться в пункт регистрации.