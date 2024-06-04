Як зареєструватись в електронному кабінеті вступника й коли подавати документи: інструкція

Нещодавно заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів про терміни реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів і подачі документів, необхідних для вступу.
РБК-Україна розповідає, коли саме розпочинається реєстрація електронних кабінетів і які документи потрібно підготувати.
За словами Вітренка, цього року зареєструвати електронні кабінети всі абітурієнти зможуть з 1 липня.
При цьому прийом заяв і документів, необхідних для вступу, розпочинається 19 липня й триватиме до 18 години вечора 31 липня.
Якщо ж абітурієнти вступають на творчі спеціальності (де вимагається творчий конкурс), то вони відбуватимуться:
Завершення вступної кампанії заплановане на 31 жовтня 2024 року.
Для того, щоб зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, українцям потрібно перейти на портал Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Йдеться про автоматизовану систему збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей і даних з питань освіти.
Під час реєстрації необхідно буде вказати:
Сайт ЄДЕБО (скріншот: vstup.edbo.gov.ua)
На платформі уточнюється, що "особисті електронні кабінети вступників працюють з 25 червня до 31 жовтня 2024 року".
Зазначимо, що згідно з порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти - це запис, який:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть випускники вступити у виш без НМТ.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба МОН, "Укрінформ", ЄДЕБО.
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