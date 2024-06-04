UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зареєструватись в електронному кабінеті вступника й коли подавати документи: інструкція

Зареєструватись в електронному кабінеті вступника можна буде дещо пізніше (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів про терміни реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів і подачі документів, необхідних для вступу.

РБК-Україна розповідає, коли саме розпочинається реєстрація електронних кабінетів і які документи потрібно підготувати.

Коли стартує реєстрація е-кабінетів і подача документів

За словами Вітренка, цього року зареєструвати електронні кабінети всі абітурієнти зможуть з 1 липня.

При цьому прийом заяв і документів, необхідних для вступу, розпочинається 19 липня й триватиме до 18 години вечора 31 липня.

Якщо ж абітурієнти вступають на творчі спеціальності (де вимагається творчий конкурс), то вони відбуватимуться:

  • для вступу на бюджет - з 3 липня до 18 години 10 липня
  • для вступу на умовах контракту - з 3 липня до 18 години 25 липня

Завершення вступної кампанії заплановане на 31 жовтня 2024 року.

Як зареєструвати е-кабінет і які документи потрібні

Для того, щоб зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, українцям потрібно перейти на портал Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Йдеться про автоматизовану систему збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей і даних з питань освіти.

Під час реєстрації необхідно буде вказати:

  • адресу актуальної особистої електронної пошти, до якої є доступ (вона буде логіном для входу в особистий електронний кабінет)
  • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу)
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або сертифіката Національного мультипредметного тесту (НМТ) або екзаменаційного листка (отриманого під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ)
  • тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/ екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ)
  • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах

Сайт ЄДЕБО (скріншот: vstup.edbo.gov.ua)

На платформі уточнюється, що "особисті електронні кабінети вступників працюють з 25 червня до 31 жовтня 2024 року".

Зазначимо, що згідно з порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти - це запис, який:

  • вноситься до ЄДЕБО в електронній формі (заповнений вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі)
  • містить відомості про обрані ним заклад освіти, конкурсну пропозицію та встановлену вступником пріоритетність заяви (в разі її використання)>

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть випускники вступити у виш без НМТ.

Читайте також, чи збільшать цьогоріч кількість місць на магістратуру та аспірантуру.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба МОН, "Укрінформ", ЄДЕБО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОНВступна кампаніяОсвіта в УкраїніАбітурієнти