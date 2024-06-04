Як зареєструватись в електронному кабінеті вступника й коли подавати документи: інструкція

Коли стартує реєстрація е-кабінетів і подача документів

За словами Вітренка, цього року зареєструвати електронні кабінети всі абітурієнти зможуть з 1 липня.

При цьому прийом заяв і документів, необхідних для вступу, розпочинається 19 липня й триватиме до 18 години вечора 31 липня.

Якщо ж абітурієнти вступають на творчі спеціальності (де вимагається творчий конкурс), то вони відбуватимуться:

для вступу на бюджет - з 3 липня до 18 години 10 липня

для вступу на умовах контракту - з 3 липня до 18 години 25 липня

Завершення вступної кампанії заплановане на 31 жовтня 2024 року.

Як зареєструвати е-кабінет і які документи потрібні

Для того, щоб зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, українцям потрібно перейти на портал Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Йдеться про автоматизовану систему збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей і даних з питань освіти.

Під час реєстрації необхідно буде вказати:

адресу актуальної особистої електронної пошти, до якої є доступ (вона буде логіном для входу в особистий електронний кабінет)

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу)

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або сертифіката Національного мультипредметного тесту (НМТ) або екзаменаційного листка (отриманого під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ)

тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/ екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ)

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах

Сайт ЄДЕБО (скріншот: vstup.edbo.gov.ua)

На платформі уточнюється, що "особисті електронні кабінети вступників працюють з 25 червня до 31 жовтня 2024 року".

Зазначимо, що згідно з порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти - це запис, який: