Стало відомо, чи збільшать цьогоріч кількість місць на магістратуру та аспірантуру

Кількість місць для навчання на магістратурі та аспірантурі не збільшуватимуть, навіть попри те, що цьогоріч рекордна кількість осіб зареєструвались для вступу - понад 200 тисяч. Зазвичай, ця цифра коливалася на рівні 120-130 тисяч вступників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка під час брифінгу в Медіацентрі " Україна-Укрінформ ".

Чому кількість місць не збільшуватимуть

За словами Вітренка, кількість місць для вступу на магістратуру та аспірантуру не збільшуватимуть, бо вони лімітовані ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

"На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, зокрема матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників", - наголосив заступник міністра.

При цьому він додав, що переглядати ліцензійні умови зараз не будуть, навіть попри величезний попит.

"Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки", - заявив Вітренко, натякаючи на те, що деякі військовозобов'язані чоловіки вступають у ВНЗ, аби отримати тимчасову відстрочку від мобілізації.

"Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов’язку, тому цього року буде жорстка система відбору", - додав Вітренко.

Підсумки навчального року та особливості складання НМТ

Заступник міністра зазначив, що навчальний рік формально закінчиться 28 червня, хоч у більшості навчальних закладів уже відбувся останній дзвінок. За його словами, головним викликом цього року було питання безпеки школярів.

"Особливістю цьогорічного НМТ є те, що вступники складатимуть тестування з чотирьох предметів. Найпопулярнішим предметом, який можна було вибирати, стала англійська мова. На неї зареєструвались понад 115 тис. абітурієнтів", - розповів Вітренко.

Нагадаємо, що НМТ можна скласти у 57 містах в 32 країнах, не враховуючи України.

Також він наголосив, що абсолютна більшість навчальних закладів у наступному році планує перейти у формат офлайн.