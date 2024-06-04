Как зарегистрироваться в электронном кабинете поступающего и когда подавать документы: инструкция

Когда стартует регистрация электронных кабинетов и подача документов

По словам Витренко, в этом году зарегистрировать электронные кабинеты все абитуриенты смогут с 1 июля.

При этом прием заявлений и документов, необходимых для поступления, начинается 19 июля и продлится до 18 часов вечера 31 июля.

Если же абитуриенты поступают на творческие специальности (где требуется творческий конкурс), то они будут проходить:

для поступления на бюджет - с 3 июля до 18 часов 10 июля

для поступления на условиях контракта - с 3 июля до 18 часов 25 июля

Завершение вступительной кампании запланировано на 31 октября 2024 года.

Как зарегистрировать электронный кабинет и какие документы нужны

Для того чтобы зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего, украинцам нужно перейти на портал Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Речь идет об автоматизированной системе сбора, регистрации, обработки, хранения и защиты сведений и данных по вопросам образования.

При регистрации необходимо будет указать:

адрес актуальной личной электронной почты, к которой есть доступ (она будет логином для входа в личный электронный кабинет)

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основа поступления)

номер, PIN-код и год получения сертификата Внешнего независимого оценивания (ВНО) или сертификата Национального мультипредметного теста (НМТ) или экзаменационного листа (полученного при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ)

тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) (при отсутствии сертификатов ЗНО/сертификата НМТ/экзаменационного листка ЕВИ/ЕФОВ)

реквизиты документов, удостоверяющих основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах

Сайт ЕГЭБО (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

На платформе уточняется, что "личные электронные кабинеты абитуриентов работают с 25 июня по 31 октября 2024 года".

Отметим, что согласно порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году, заявление на участие в конкурсном отборе в учебное заведение - это запись, которая: