Как зарегистрироваться в электронном кабинете поступающего и когда подавать документы: инструкция

Недавно заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал о сроках регистрации электронных кабинетов абитуриентов и подаче документов, необходимых для поступления.
РБК-Украина рассказывает, когда начинается регистрация электронных кабинетов и какие документы нужно подготовить.
По словам Витренко, в этом году зарегистрировать электронные кабинеты все абитуриенты смогут с 1 июля.
При этом прием заявлений и документов, необходимых для поступления, начинается 19 июля и продлится до 18 часов вечера 31 июля.
Если же абитуриенты поступают на творческие специальности (где требуется творческий конкурс), то они будут проходить:
Завершение вступительной кампании запланировано на 31 октября 2024 года.
Для того чтобы зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего, украинцам нужно перейти на портал Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Речь идет об автоматизированной системе сбора, регистрации, обработки, хранения и защиты сведений и данных по вопросам образования.
При регистрации необходимо будет указать:
Сайт ЕГЭБО (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
На платформе уточняется, что "личные электронные кабинеты абитуриентов работают с 25 июня по 31 октября 2024 года".
Отметим, что согласно порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году, заявление на участие в конкурсном отборе в учебное заведение - это запись, которая:
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба МОН, "Укрінформ", ЕГЭБО.
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