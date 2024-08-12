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Як зареєструватись у додатку "Армія+": відеоінструкція від Міноборони

Понеділок 12 серпня 2024 18:03
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Як зареєструватись у додатку "Армія+": відеоінструкція від Міноборони Фото: у Міноборони розповіли, як зареєструватись в "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+".

Про те, як правильно зареєструватись у додатку розповідає РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У Міноборони створили відео, у якому військовим детально пояснюється, як зареєструватись у застосунку "Армія+".

В першу чергу, для реєстрації необхідно завантажити додаток з Play Market або App Store. У Міноборони радять не довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах та не скачувати звідти додаток.

Після того, як застосунок буде встановлено, необхідно створити свій обліковий запис та авторизуватись.

Детально про те, як зареєструватись, дивіться у відео.

"Армія+"

На минулому тижні в Україні офіційно для військовослужбовців "Армія+". Він дозволяє оформлювати рапорти в режимі "онлайн" й не тільки. Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.

Також Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок - електронне посвідчення військового й не тільки.

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