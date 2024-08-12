Як зареєструватись у додатку "Армія+": відеоінструкція від Міноборони
В Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+".
Про те, як правильно зареєструватись у додатку розповідає РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
У Міноборони створили відео, у якому військовим детально пояснюється, як зареєструватись у застосунку "Армія+".
В першу чергу, для реєстрації необхідно завантажити додаток з Play Market або App Store. У Міноборони радять не довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах та не скачувати звідти додаток.
Після того, як застосунок буде встановлено, необхідно створити свій обліковий запис та авторизуватись.
Детально про те, як зареєструватись, дивіться у відео.
"Армія+"
На минулому тижні в Україні офіційно для військовослужбовців "Армія+". Він дозволяє оформлювати рапорти в режимі "онлайн" й не тільки. Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.
Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.
Також Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок - електронне посвідчення військового й не тільки.
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