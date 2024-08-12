Як зареєструватись у додатку "Армія+": відеоінструкція від Міноборони

В Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+".

Про те, як правильно зареєструватись у додатку розповідає РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У Міноборони створили відео, у якому військовим детально пояснюється, як зареєструватись у застосунку "Армія+".

В першу чергу, для реєстрації необхідно завантажити додаток з Play Market або App Store. У Міноборони радять не довіряти стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах та не скачувати звідти додаток.

Після того, як застосунок буде встановлено, необхідно створити свій обліковий запис та авторизуватись.

Детально про те, як зареєструватись, дивіться у відео.