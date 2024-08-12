Как зарегистрироваться в приложении "Армия+": видеоинструкция от Минобороны

В Украине официально запустили для украинских военнослужащих "Армия+".

О том, как правильно зарегистрироваться в приложении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны создали видео, в котором военным подробно объясняется, как зарегистрироваться в приложении "Армия+".

В первую очередь, для регистрации необходимо скачать приложение из Play Market или App Store. В Минобороны советуют не доверять сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях и не скачивать оттуда приложение.

После того, как приложение будет установлено, необходимо создать свой аккаунт и авторизироваться.

Подробно о том, как зарегистрироваться, смотрите видео.