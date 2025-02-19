Как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе: объяснение МВД

Купленный с аукциона конфискованный автомобиль необходимо официально зарегистрировать. В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как это сделать, и какие документы нужны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Как зарегистрировать конфискованное авто, купленное на аукционе

"Если вы приобрели на аукционе конфискованный автомобиль, вам нужно официально зарегистрировать транспортное средство", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что для этого понадобится один из следующих документов:

акт о проведенном электронном аукционе или постановление и акт о передаче имущества взыскателю в счет погашения долга (выданные органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем);

акт о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников по делам о банкротстве (неплатежеспособности);

договор купли-продажи транспортного средства, заключенный по результатам публичных торгов (аукциона) или электронных торгов, по которому продавцом выступает Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), или акт о реализации активов на электронных торгах, выданный АРМА.

Кроме того, для физических лиц прилагается перечень таких документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта и выписка о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

регистрационные документы - свидетельство о регистрации транспортного средства / технический паспорт и номерные знаки (в случае их наличия).

Для юридических лиц необходимо подать такой перечень документов:

копия учредительных документов (решение о создании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т.д.);

справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о постановке транспортного средства на воинский учет или снятие с такого учета;

копия приказа о назначении ответственного лица / доверенность ответственному лицу на получение соответствующей услуги;

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ.

Кроме того, в МВД напомнили, что государственная регистрация указанных ТС, ввезенных на таможенную территорию Украины без уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при импорте таких средств, проводится при условии представления документов о внесении таких обязательных платежей (за исключением безвозмездно переданных конфискованных ТС и таких, которые согласно налоговому законодательству освобождены от их уплаты) - с внесением соответствующей записи в свидетельство о регистрации.

Зарегистрировать конфискованные транспортные средства можно в сервисных центрах МВД. При этом для минимизации времени получения услуги по регистрации авто можно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди онлайн.