Як зараз виглядає вокзал у Покровську: в УЗ показали фото

Покровський напрямок: яка ситуація

Покровськ та Покровський напрямок на сході України залишаються одними з найгарячіших точок фронту. В районі ведуться інтенсивні бої, росіяни відмовилися від планів взяти місто "в лоб" та намагаються оточити його з флангів.

Останнім часом окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України та оточити Покровськ. Але українські війська тримають оборону та дають відсіч росіянам.

За даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

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