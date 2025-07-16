Как сейчас выглядит вокзал в Покровске: в УЗ показали фото

Покровское направление: какова ситуация

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. В районе ведутся интенсивные бои, россияне отказались от планов взять город "в лоб" и пытаются окружить его с флангов.

В последнее время оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины и окружить Покровск. Но украинские войска держат оборону и дают отпор россиянам.

По данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.