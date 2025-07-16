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Как сейчас выглядит вокзал в Покровске: в УЗ показали фото

Фото: въезд в Покровск в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вокзал города Покровск в Донецкой области, на подступах к которому идут бои с российскими оккупантами, очень сильно поврежден. В Укрзализныце показали фото здания, которое россияне неоднократно пытались уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

"Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощание, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит.

Фото: вокзал в городе Покровск (Укрзализныця)

Покровское направление: какова ситуация

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. В районе ведутся интенсивные бои, россияне отказались от планов взять город "в лоб" и пытаются окружить его с флангов.

В последнее время оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины и окружить Покровск. Но украинские войска держат оборону и дают отпор россиянам.

По данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

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УкрзализныцяПокровск