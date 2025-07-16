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Як зараз виглядає вокзал у Покровську: в УЗ показали фото

Україна, Середа 16 липня 2025 18:47
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Як зараз виглядає вокзал у Покровську: в УЗ показали фото Фото: в'їзд до Покровська у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вокзал міста Покровськ в Донецькій області, на підступах до якого точаться бої з російськими окупантами, дуже сильно пошкоджений. В Укрзалізниці показали фото будівлі, яку росіяни неодноразово намагалися знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби УЗ.

"Вокзал міста Покровськ. Саме звідси тисячі людей вирушали евакуаційними потягами Укрзалізниці до безпечніших регіонів країни. Він бачив усе - сльози, прощання, втрати. Але й обійми, надію та віру у наше майбутнє", - сказано у повідомленні.

В УЗ додали, що будівля пошкоджена від обстрілів російських окупантів. Але вокзал досі стоїть.

Фото: вокзал у місті Покровськ (Укрзалізниця)

Покровський напрямок: яка ситуація

Покровськ та Покровський напрямок на сході України залишаються одними з найгарячіших точок фронту. В районі ведуться інтенсивні бої, росіяни відмовилися від планів взяти місто "в лоб" та намагаються оточити його з флангів.

Останнім часом окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України та оточити Покровськ. Але українські війська тримають оборону та дають відсіч росіянам.

За даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

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Укрзалізниця Покровськ
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