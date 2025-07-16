ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как сейчас выглядит вокзал в Покровске: в УЗ показали фото

Украина, Среда 16 июля 2025 18:47
UA EN RU
Как сейчас выглядит вокзал в Покровске: в УЗ показали фото Фото: въезд в Покровск в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вокзал города Покровск в Донецкой области, на подступах к которому идут бои с российскими оккупантами, очень сильно поврежден. В Укрзализныце показали фото здания, которое россияне неоднократно пытались уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

"Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощание, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит.

Фото: вокзал в городе Покровск (Укрзализныця)

Покровское направление: какова ситуация

Покровск и Покровское направление на востоке Украины остаются одними из самых горячих точек фронта. В районе ведутся интенсивные бои, россияне отказались от планов взять город "в лоб" и пытаются окружить его с флангов.

В последнее время оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины и окружить Покровск. Но украинские войска держат оборону и дают отпор россиянам.

По данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Покровск
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко