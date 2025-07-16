Как сейчас выглядит вокзал в Покровске: в УЗ показали фото

Вокзал города Покровск в Донецкой области, на подступах к которому идут бои с российскими оккупантами, очень сильно поврежден. В Укрзализныце показали фото здания, которое россияне неоднократно пытались уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

"Вокзал города Покровск. Именно отсюда тысячи людей отправлялись эвакуационными поездами Укрзализныци в более безопасные регионы страны. Он видел все - слезы, прощание, потери. Но и объятия, надежду и веру в наше будущее", - говорится в сообщении. В УЗ добавили, что здание повреждено от обстрелов российских оккупантов. Но вокзал до сих пор стоит. Фото: вокзал в городе Покровск (Укрзализныця)