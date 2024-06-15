UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як записатися в електронну чергу у сервісний центр МВС: покрокова інструкція

Фото: українцям нагадали, як записатися в е-чергу у сервісний центр МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть онлайн записатися у чергу у сервісні центри МВС. Процес займе декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Похід до сервісного центру МВС можна спланувати заздалегідь. Записатися в електронну чергу можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як отримати талон е-запису:

  • на сайті сервісного центру МВС потрібно обрати розділ "Е-запис";
  • потрібно авторизуватися на сайті (на вибір за допомогою електронного підпису, Bank ID чи "Дія.Підпису");
  • потім натисніть "Записатися" та оберіть потрібну послугу, дату, потрібний сервісний центр та час;
  • перевірте всю інформацію та натисніть "Підтвердити запис".

У системі та особистому кабінеті з'явиться відповідний талон е-запису. Його потрібно завантажити на смартфон або роздрукувати.

Якщо змінилися плани, то електронний запис можна скасувати. Для отримання кількох послуг кількох необхідно записати на кожну з них окремо.

 

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як перереєструвати автомобіль та інший транспорт під час війни.

Крім того, ми розповідали, чи обов'язково потрібно навчатися в автошколі, якщо отримуєш водійське посвідчення вперше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниДокументи