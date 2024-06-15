Как записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД: пошаговая инструкция

Украинцы могут онлайн записаться в очередь в сервисные центры МВД. Процесс займет несколько минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Поход в сервисный центр МВД можно спланировать заранее. Записаться в электронную очередь можно на сайте Главного сервисного центра МВД.
Как получить талон е-записи:
В системе и личном кабинете появится соответствующий талон е-записи. Его нужно скачать на смартфон или распечатать.
Если изменились планы, то можно отменить электронную запись. Для получения нескольких услуг необходимо записать на каждую из них отдельно.
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