Як записатися в електронну чергу у сервісний центр МВС: покрокова інструкція

Фото: українцям нагадали, як записатися в е-чергу у сервісний центр МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці можуть онлайн записатися у чергу у сервісні центри МВС. Процес займе декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Похід до сервісного центру МВС можна спланувати заздалегідь. Записатися в електронну чергу можна на сайті Головного сервісного центру МВС. Як отримати талон е-запису: на сайті сервісного центру МВС потрібно обрати розділ "Е-запис";

потрібно авторизуватися на сайті (на вибір за допомогою електронного підпису, Bank ID чи "Дія.Підпису");

потім натисніть "Записатися" та оберіть потрібну послугу, дату, потрібний сервісний центр та час;

перевірте всю інформацію та натисніть "Підтвердити запис". У системі та особистому кабінеті з'явиться відповідний талон е-запису. Його потрібно завантажити на смартфон або роздрукувати. Якщо змінилися плани, то електронний запис можна скасувати. Для отримання кількох послуг кількох необхідно записати на кожну з них окремо.