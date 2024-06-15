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Как записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД: пошаговая инструкция

Украина, Суббота 15 июня 2024 20:07
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Как записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД: пошаговая инструкция Фото: украинцам напомнили, как записаться в е-очередь в сервисный центр МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут онлайн записаться в очередь в сервисные центры МВД. Процесс займет несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Поход в сервисный центр МВД можно спланировать заранее. Записаться в электронную очередь можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как получить талон е-записи:

  • на сайте сервисного центра МВД нужно выбрать раздел "Е-запись";
  • нужно авторизоваться на сайте (по выбору с помощью электронной подписи, Bank ID или "Дія.Підпис");
  • затем нажмите "Записаться" и выберите нужную услугу, дату, сервисный центр и время;
  • проверьте всю информацию и нажмите "Подтвердить запись".

В системе и личном кабинете появится соответствующий талон е-записи. Его нужно скачать на смартфон или распечатать.

Если изменились планы, то можно отменить электронную запись. Для получения нескольких услуг необходимо записать на каждую из них отдельно.

Напомним, ранее мы объясняли, как перерегистрировать автомобиль и другой транспорт во время войны.

Кроме того, мы рассказывали, обязательно ли нужно учиться в автошколе, если получаешь водительское удостоверение впервые.

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