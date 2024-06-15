Как записаться в электронную очередь в сервисный центр МВД: пошаговая инструкция

Фото: украинцам напомнили, как записаться в е-очередь в сервисный центр МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы могут онлайн записаться в очередь в сервисные центры МВД. Процесс займет несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Поход в сервисный центр МВД можно спланировать заранее. Записаться в электронную очередь можно на сайте Главного сервисного центра МВД. Как получить талон е-записи: на сайте сервисного центра МВД нужно выбрать раздел "Е-запись";

нужно авторизоваться на сайте (по выбору с помощью электронной подписи, Bank ID или "Дія.Підпис");

затем нажмите "Записаться" и выберите нужную услугу, дату, сервисный центр и время;

проверьте всю информацию и нажмите "Подтвердить запись". В системе и личном кабинете появится соответствующий талон е-записи. Его нужно скачать на смартфон или распечатать. Если изменились планы, то можно отменить электронную запись. Для получения нескольких услуг необходимо записать на каждую из них отдельно.