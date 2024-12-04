Як замовити доставку українського паспорта за кордон через Укрпошту: деталі

Українці за кордоном тепер можуть отримати паспорти дешевше та швидше. Укрпошта знизила вартість доставки документів до 134 країн до 6 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.
Тепер доставка Укрпошти нового українського паспорта до 134 країн світу коштує лише 6 доларів + 10 грн ПДВ. Це значно дешевше, ніж раніше, адже раніше вартість могла перевищувати 100 доларів.
Укрпошта створила спеціальну платформу, яка дозволяє замовити доставку паспорта. Оплата здійснюється через електронну марку з QR-кодом.
Щоб замовити доставку, потрібно:
Це рішення спрощує отримання документів для українців, які знаходяться далеко від України. Тепер вони можуть не тільки заощадити кошти, а й отримати паспорт швидко та зручно.
Укрпошта забезпечила доступність послуги та створила комфортний процес, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії.
Нагадаємо, що українські оператори поштового зв'язку доставляють посилки майже по цілому світу. У сусідні країни відправлення йдуть в середньому 3 робочі дні, у західну Європу до 10.
Крім того, відтепер картки monobank можна без комісії поповнити у будь-якому з 4 500 відділень Укрпошти.