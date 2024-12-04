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Як замовити доставку українського паспорта за кордон через Укрпошту: деталі

Фото: Укрпошта знизила вартість доставки паспортів за кордон (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Українці за кордоном тепер можуть отримати паспорти дешевше та швидше. Укрпошта знизила вартість доставки документів до 134 країн до 6 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Укрпошта доставить українські паспорти за кордон

Тепер доставка Укрпошти нового українського паспорта до 134 країн світу коштує лише 6 доларів + 10 грн ПДВ. Це значно дешевше, ніж раніше, адже раніше вартість могла перевищувати 100 доларів.

Як скористатися послугою

Укрпошта створила спеціальну платформу, яка дозволяє замовити доставку паспорта. Оплата здійснюється через електронну марку з QR-кодом.

Щоб замовити доставку, потрібно:

  • Звернутися до консульства і замовити виготовлення закордонного паспорта.
  • Отримати номер замовлення та обрати доставку Укрпоштою.
  • Заповнити заявку в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Додати до неї квитанцію про оплату послуги та відправити документи до консульства.
  • Відстежувати статус доставки за наданим трек-номером.

Що це означає для українців за кордоном

Це рішення спрощує отримання документів для українців, які знаходяться далеко від України. Тепер вони можуть не тільки заощадити кошти, а й отримати паспорт швидко та зручно.

Укрпошта забезпечила доступність послуги та створила комфортний процес, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії. 

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