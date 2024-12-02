Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробити

Українські оператори поштового зв'язку доставляють посилки майже по цілому світу. У сусідні країни відправлення йдуть в середньому 3 робочі дні, у західну Європу до 10. Вартість посилки залежить від її ваги та напрямку відправлення.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує відправити посилку у країни Європи та як це зробити.

Скільки коштують міжнародні відправлення через "Укрпошту"

"Укрпошта" має домовленості із національними поштами 201 країни щодо двосторонніх доставок міжнародних поштових відправлень. У ці країни можна надіслати посилки, бандеролі, листи, втім за деякими напрямками не надається послуга відправлення з оголошеною вартістю.

Для огляду цін ми вибрали країни Європи, де багато українських біженців та довоєнних мігрантів.

Яка вартість відправлень у країни Європи*:

Польща – 13,24 долара за посилку + 2,35 долара за кожен кілограм (якщо відправлення пріоритетне, тоді 3,05 долара за кожен кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 649 грн

– 13,24 долара за посилку + 2,35 долара за кожен кілограм (якщо відправлення пріоритетне, тоді 3,05 долара за кожен кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 649 грн Німеччина – 7,95 долара за посилку + 1,97 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні вартість не змінюється), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 413 грн

– 7,95 долара за посилку + 1,97 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні вартість не змінюється), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 413 грн Чехія – 12,34 долара за посилку + 3,16 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 3,71 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 646 грн

– 12,34 долара за посилку + 3,16 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 3,71 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 646 грн Велика Британія – 19,86 долара за посилку + 3,79 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 4,49 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 985 грн

– 19,86 долара за посилку + 3,79 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 4,49 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 985 грн Франція – 15,65 долара за посилку + 3,33 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні 3,96 долара), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 867 грн

– 15,65 долара за посилку + 3,33 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні 3,96 долара), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 867 грн Швейцарія – 15,42 долара за посилку + 3,76 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 3,96 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 800 грн

Тарифи вказані на посилки до 10 кг, на більші відправлення вони дорожчі.

Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється НБУ на дату надання послуги.

Також є доплати 50% до тарифу за масу, якщо посилка громіздка. За відправлення посилки з оголошеною вартістю ціна збільшується у 2,5 раза.

Як відправити посилку за кордон через "Укрпошту":

спершу на сайті слід перевірити, чи можливе відправлення у дану країну

вибрати у якому відділені вам буде зручно відправити посилку та ознайомитись із правилами митного оформлення (на сайті)

оформити відправлення у мобільному застосунку чи особистому кабінеті (при останньому варіанті надається знижка 3%). Далі слід роздрукувати супровідні документи. Якщо оформляєте через відділення, потрібно підготувати дані: ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону відправника та отримувача

оплатіть послугу та отримайте квитанцію із трек-номером, далі за ним можна буде відстежувати відправлення через мобільний застосунок, сайт або в особистому кабінеті

Перед відправленням радимо ознайомитись із переліком речей, які заборонено відправляти за кордон поштою.

"Укрпошта" надає можливість відстежувати шлях посилки до отримувача (фото: Getty Images)

Яка вартість закордонних відправлень через "Нову пошту"

"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн, окрім цього, вона має свої відділення в 11 країнах.

У "Нової пошти" діє інша система розрахунку вартості міжнародних відправлень, зокрема враховується також розмір посилки. Кожен клієнт може самостійно розрахувати вартість свого відправлення, скориставшись калькулятором на сайті.

Вартість відправлення у країни Європи 1-кілограмової посилки*:

Польща – 600 грн, доставка триватиме 3 робочі дні

– 600 грн, доставка триватиме 3 робочі дні Чехія – 850 грн, термін доставки 5 робочих днів

– 850 грн, термін доставки 5 робочих днів Німеччина – 850 грн, термін доставки 5 робочих днів

– 850 грн, термін доставки 5 робочих днів Велика Британія – 1500 грн, термін доставки 4 робочі дні

– 1500 грн, термін доставки 4 робочі дні Франція – 1600 грн (доставка за адресою) та 1500 грн (доставка до відділення), термін доставки – 10 робочих днів

– 1600 грн (доставка за адресою) та 1500 грн (доставка до відділення), термін доставки – 10 робочих днів Швейцарія – 2500 грн, термін доставки 7 робочих днів

При розрахунку взяли розмір умовної посилки 15*20*30 см.

При цьому "Нова пошта" наголошує, що остаточна вартість посилки може відрізнятись від розрахункової, а терміни доставки можуть бути довшими під час свят.

Тарифи на міжнародні відправлення (скриншот сайту "Нова пошта")

Як відправити посилку за кордон через "Нову пошту":

слід укласти договір у поштовому відділенні

підготувати супровідні документи

оформити заявку на відправлення та експорт

підготувати посилку

оплатити доставку

передати посилку "Новій пошті"

Орієнтовну вартість доставки кожен клієнт може розрахувати на сайті (скриншот сайту "Нова пошта")

Зазначимо, що згідно із цими розрахунками, "Укрпошта" пропонує переважно нижчі тарифи на міжнародні відправлення у згадані країни Європи, ніж "Нова пошта".