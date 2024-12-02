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Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробити

Понеділок 02 грудня 2024 16:32
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Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробити Скільки коштують закордонні посилки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українські оператори поштового зв'язку доставляють посилки майже по цілому світу. У сусідні країни відправлення йдуть в середньому 3 робочі дні, у західну Європу до 10. Вартість посилки залежить від її ваги та напрямку відправлення.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує відправити посилку у країни Європи та як це зробити.

Скільки коштують міжнародні відправлення через "Укрпошту"

"Укрпошта" має домовленості із національними поштами 201 країни щодо двосторонніх доставок міжнародних поштових відправлень. У ці країни можна надіслати посилки, бандеролі, листи, втім за деякими напрямками не надається послуга відправлення з оголошеною вартістю.

Для огляду цін ми вибрали країни Європи, де багато українських біженців та довоєнних мігрантів.

Яка вартість відправлень у країни Європи*:

  • Польща – 13,24 долара за посилку + 2,35 долара за кожен кілограм (якщо відправлення пріоритетне, тоді 3,05 долара за кожен кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 649 грн
  • Німеччина – 7,95 долара за посилку + 1,97 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні вартість не змінюється), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 413 грн
  • Чехія – 12,34 долара за посилку + 3,16 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 3,71 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 646 грн
  • Велика Британія – 19,86 долара за посилку + 3,79 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 4,49 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 985 грн
  • Франція – 15,65 долара за посилку + 3,33 долара за кілограм (при пріоритетному відправленні 3,96 долара), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 867 грн
  • Швейцарія – 15,42 долара за посилку + 3,76 долара за кожен кілограм (при пріоритетному відправленні 3,96 долара за кілограм), вартість не термінової 1-кілограмової посилки в середньому становитиме – 800 грн

Тарифи вказані на посилки до 10 кг, на більші відправлення вони дорожчі.

Оплата здійснюється в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється НБУ на дату надання послуги.

Також є доплати 50% до тарифу за масу, якщо посилка громіздка. За відправлення посилки з оголошеною вартістю ціна збільшується у 2,5 раза.

Як відправити посилку за кордон через "Укрпошту":

  • спершу на сайті слід перевірити, чи можливе відправлення у дану країну
  • вибрати у якому відділені вам буде зручно відправити посилку та ознайомитись із правилами митного оформлення (на сайті)
  • оформити відправлення у мобільному застосунку чи особистому кабінеті (при останньому варіанті надається знижка 3%). Далі слід роздрукувати супровідні документи. Якщо оформляєте через відділення, потрібно підготувати дані: ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону відправника та отримувача
  • оплатіть послугу та отримайте квитанцію із трек-номером, далі за ним можна буде відстежувати відправлення через мобільний застосунок, сайт або в особистому кабінеті

Перед відправленням радимо ознайомитись із переліком речей, які заборонено відправляти за кордон поштою.

Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробити"Укрпошта" надає можливість відстежувати шлях посилки до отримувача (фото: Getty Images)

Яка вартість закордонних відправлень через "Нову пошту"

"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн, окрім цього, вона має свої відділення в 11 країнах.

У "Нової пошти" діє інша система розрахунку вартості міжнародних відправлень, зокрема враховується також розмір посилки. Кожен клієнт може самостійно розрахувати вартість свого відправлення, скориставшись калькулятором на сайті.

Вартість відправлення у країни Європи 1-кілограмової посилки*:

  • Польща – 600 грн, доставка триватиме 3 робочі дні
  • Чехія – 850 грн, термін доставки 5 робочих днів
  • Німеччина – 850 грн, термін доставки 5 робочих днів
  • Велика Британія – 1500 грн, термін доставки 4 робочі дні
  • Франція – 1600 грн (доставка за адресою) та 1500 грн (доставка до відділення), термін доставки – 10 робочих днів
  • Швейцарія – 2500 грн, термін доставки 7 робочих днів

При розрахунку взяли розмір умовної посилки 15*20*30 см.

При цьому "Нова пошта" наголошує, що остаточна вартість посилки може відрізнятись від розрахункової, а терміни доставки можуть бути довшими під час свят.

Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробитиТарифи на міжнародні відправлення (скриншот сайту "Нова пошта")

Як відправити посилку за кордон через "Нову пошту":

  • слід укласти договір у поштовому відділенні
  • підготувати супровідні документи
  • оформити заявку на відправлення та експорт
  • підготувати посилку
  • оплатити доставку
  • передати посилку "Новій пошті"

Посилки у Європу. Скільки коштує відправити подарунки рідним на свята і як це зробитиОрієнтовну вартість доставки кожен клієнт може розрахувати на сайті (скриншот сайту "Нова пошта")

Зазначимо, що згідно із цими розрахунками, "Укрпошта" пропонує переважно нижчі тарифи на міжнародні відправлення у згадані країни Європи, ніж "Нова пошта".

Раніше ми порівнювали ціни на послуги "Нової пошти" та "Укрпошти" й розповідали, через яку компанію дешевше і швидше відправляти посилки.

Читайте також про те, скільки коштують базові продукти у Польщі та чи дешевші вони, ніж в Україні.

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