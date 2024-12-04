Как заказать доставку украинского паспорта за границу через Укрпочту: детали

Укрпочта доставит украинские паспорта за границу

Теперь доставка нового украинского паспорта через Укрпочту в 134 страны мира стоит всего 6 долларов + 10 грн НДС. Это значительно дешевле, чем раньше, когда стоимость могла превышать 100 долларов.

Как воспользоваться услугой

Укрпочта создала специальную платформу, которая позволяет заказать доставку паспорта. Оплата производится с использованием электронной марки с QR-кодом.

Чтобы заказать доставку, необходимо:

Обратиться в консульство и заказать изготовление заграничного паспорта.

и заказать изготовление заграничного паспорта. Получить номер заказа и выбрать доставку через Укрпочту.

Заполнить заявку в личном кабинете на сайте Укрпочты, приложить квитанцию об оплате услуги и отправить документы в консульство.

в личном кабинете на сайте Укрпочты, приложить квитанцию об оплате услуги и отправить документы в консульство. Отслеживать статус доставки по предоставленному трек-номеру.

Что это значит для украинцев за границей

Это решение упрощает получение документов для украинцев, находящихся далеко от Украины. Теперь они могут не только сэкономить деньги, но и получить паспорт быстро и удобно.

Укрпочта обеспечила доступность услуги и создала комфортный процесс, который позволяет избежать лишней бюрократии.