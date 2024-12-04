Как заказать доставку украинского паспорта за границу через Укрпочту: детали

Украинцы за границей теперь могут получить паспорта дешевле и быстрее. Укрпочта снизила стоимость доставки документов в 134 страны до 6 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.
Теперь доставка нового украинского паспорта через Укрпочту в 134 страны мира стоит всего 6 долларов + 10 грн НДС. Это значительно дешевле, чем раньше, когда стоимость могла превышать 100 долларов.
Укрпочта создала специальную платформу, которая позволяет заказать доставку паспорта. Оплата производится с использованием электронной марки с QR-кодом.
Чтобы заказать доставку, необходимо:
Это решение упрощает получение документов для украинцев, находящихся далеко от Украины. Теперь они могут не только сэкономить деньги, но и получить паспорт быстро и удобно.
Укрпочта обеспечила доступность услуги и создала комфортный процесс, который позволяет избежать лишней бюрократии.
Напомним, что украинские операторы почтовой связи доставляют посылки почти по всему миру. В соседние страны отправления идут в среднем 3 рабочих дня, в западную Европу до 10.
Кроме того, теперь карты monobank можно без комиссии пополнить в любом из 4 500 отделений Укрпочты.