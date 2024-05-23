Як залишитися у Чехії, якщо немає права на тимчасовий захист: пояснення

Українці, які не мають права на тимчасовий захист у Чехії, можуть отримати візу толерантності. Це дасть можливість тривалого перебування.
Як отримати таку візу, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Для українців, які не мають права на тимчасовий захист у Чехії та не можуть повернутися до України чи іншої країни, є альтернатива – віза толерантності, яку видають на термін понад 90 днів. Такий варіант може бути актуальним тим людям, які не мають права на захист через наявність іншої довготривалої візи країни ЄС.
Як повідомляє чеське МВС, отримати візу толерантності можна у відділенні OAMP (Департамент надання притулку і міграційної політики МВС Чехії). Подавати документи треба особисто.
Із заявою треба подати:
Заяву розглядатимуть 30 днів. Повідомлення про рішення надійде поштою. Як зазначається на сайті МВС, віза з метою толерантності, видана у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, не втрачає чинності при виїзді з території Чехії.
Віза толерантності відрізняється від тимчасового захисту. Тому ті, хто отримає таку візу, не мають права на державне медичне страхування, не можуть подати заяву на гуманітарну допомогу, не отримують вільного доступу до ринку праці (треба звертатися за дозволом на роботу).
Нагадаємо, ми писали, що уряд Чехії хоче дозволити українським біженцям переходити на довготривалий тип перебування у країні. Перехід відбуватиметься у кілька етапів.
Також ми писали, що у Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому. Пілотний проект діятиме з червня до листопада.
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