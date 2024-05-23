Як залишитися у Чехії, якщо немає права на тимчасовий захист: пояснення

Для українців, які не мають права на тимчасовий захист у Чехії та не можуть повернутися до України чи іншої країни, є альтернатива – віза толерантності, яку видають на термін понад 90 днів. Такий варіант може бути актуальним тим людям, які не мають права на захист через наявність іншої довготривалої візи країни ЄС.

Як повідомляє чеське МВС, отримати візу толерантності можна у відділенні OAMP (Департамент надання притулку і міграційної політики МВС Чехії). Подавати документи треба особисто.

Із заявою треба подати:

заздалегідь заповнену анкету;

документ про наявність житла: письмове підтвердження чи договір оренди;

гербову марку на суму 300 крон за прийняття заявки (придбати можна тільки у відділеннях Чеської пошти);

фотографію паспортного розміру (45 х 35 мм);

закордонний паспорт (за наявності);

документи, які підтверджують наявність перешкоди, яка не дозволяє виїхати з території Чеської Республіки. Цей документ можна замінити афідевітом (свідченням під присягою) – наприклад, написати, що причиною є російське вторгнення в Україну.

Заяву розглядатимуть 30 днів. Повідомлення про рішення надійде поштою. Як зазначається на сайті МВС, віза з метою толерантності, видана у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, не втрачає чинності при виїзді з території Чехії.

Віза толерантності відрізняється від тимчасового захисту. Тому ті, хто отримає таку візу, не мають права на державне медичне страхування, не можуть подати заяву на гуманітарну допомогу, не отримують вільного доступу до ринку праці (треба звертатися за дозволом на роботу).