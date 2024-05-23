Как остаться в Чехии, если нет права на временную защиту: объяснение

Украинцы, которые не имеют права на временную защиту в Чехии, могут получить визу толерантности. Это даст возможность длительного пребывания.
Как получить такую визу, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Для украинцев, которые не имеют права на временную защиту в Чехии и не могут вернуться в Украину или другую страну, есть альтернатива – виза толерантности, которую выдают на срок более 90 дней. Такой вариант может быть актуален тем людям, которые не имеют права на защиту из-за наличия другой долгосрочной визы страны ЕС.
Как сообщает чешское МВД, получить визу толерантности можно в отделении OAMP (Департамент предоставления убежища и миграционной политике МВД Чехии). Подавать документы нужно лично.
С заявлением нужно подать:
Заявление будет рассматриваться 30 дней. Уведомление о решении придет по почте. Как отмечается на сайте МВД, виза в целях толерантности, выданная в связи с вооруженным конфликтом в Украине, не утрачивает силу при выезде с территории Чехии.
Виза толерантности отличается от временной защиты. Поэтому те, кто получит такую визу, не имеют права на государственное медицинское страхование, не могут подать заявление на гуманитарную помощь, не получают свободный доступ к рынку труда (надо обращаться за разрешением на работу).
Напомним, мы писали, что правительство Чехии хочет разрешить украинским беженцам переходить на длительный тип пребывания в стране. Переход будет проходить в несколько этапов.
Также мы писали, что в Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой. Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь.
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