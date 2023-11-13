Як захиститися від гепатиту А: поради МОЗ

Вакцина від гепатиту А: кому потрібно робити

"Вакцина проти вірусного гепатиту А - це вакцина, яка не входить до національного календаря щеплень. Тобто вона є добровільна. Вона формує доволі тривалий імунітет - це пожиттєвий імунітет, який тримається все життя. Людина, яка отримала повний курс вакцинації проти вірусного гепатиту А, не захворіє на вірусний гепатит А", - розповів Кузін.

За його словами, вакцина рекомендована мешканцям тих територій, де виникають такі випадки. Мова йде в переважній більшості про сільські населені пункти, про ті населені пункти, які розташовані в безпосередній близькості до річок, які можуть виходити за свої межі або викликати підтоплення. Для мешканців таких населених пунктів вакцина проти вірусного гепатиту А є рекомендована.

"Стосовно того, яким чином ми проводимо вакцинацію. Вакцинація є двократною, тобто людина має отримати дві дози вакцини, і лише після того формується повноцінний імунітет вже на все життя. Вакцина розділяється на дорослу і на дитячу, але двократність залишається як для дітей, так і для дорослих", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що є так звана екстрена профілактика. Це тоді, коли вакцина застосовується для тих людей, які вже проконтактували з вірусним гепатитом А. Наприклад, це коло близьких контактів або члени однієї сім'ї.

Для таких людей може бути застосована вакцина, яка дозволяє не захворіти або у випадку захворювання перенести його в легкий спосіб. Вона має бути застосована впродовж не більш ніж два тижні після контакту.

"Тобто, по-перше, вакцину рекомендовано застосовувати на тих територіях, які реєструють такі спалахи. По-друге, для постконтактної профілактики рекомендовано вкладатися в цей двотижневий термін", - зазначив Кузін.

За його словами, також рекомендується, щоби вакцинацію пройшли працівники високоризикованих категорій професій, такі як, наприклад, медичні працівники, що надають медичну допомогу в інфекційних стаціонарах.

"Вони приймають таких хворих і, звісно, що в них є певний ризик інфікуватися. Як і у працівників екстреної медичної служби", - додав головний санітарний лікар.

Як запобігти інфікуванню

Найперше для того, щоб убезпечити себе, треба щонайменше звернути увагу на якість питної води.

"В умовах спалаху ми радимо універсально використовувати лише кип'ячену воду або бутильовану воду. Тому що до того моменту, як спалах ліквідовано, краще застосовувати, скажемо так, понаднормові заходи безпеки. Тому використання кип'яченої або бутильованої води є обов'язковим", - пояснив Кузін.

Окрім того, з огляду на те, що гепатит А передається через харчові продукти, не рекомендується використовувати продукти або взагалі користуватися ринками, які не мають для цього відповідного обладнання або приміщень.

"Тобто стихійні або несанкціоновані ринки перебувають під забороною", - наголосив лікар.

Щодо поведінки в побуті, після того, як людина заходить з вулиці та збирається приймати їжу, обов'язкова обробка рук.

"Руки треба помити з милом і ще краще - дезінфікувати. І також якщо у вас або у членів вашої родини з'являються хоча б перші симптоми інфекційного захворювання, які можуть бути викликані, наприклад, вірусами, бактеріями, то треба застосувати додаткові заходи. Тобто принаймні розділити той посуд, яким користуються в побуті. Проводити дезінфекцію такого посуду або його оброблення кип'ятком", - розповів Кузін.

Якщо використовуються фрукти або овочі, які куплені або які зібрані з власної ділянки, то перед вживанням рекомендується їх обробляти кип'ятком для того, щоб "убити" потенційні віруси чи бактерії, які можуть бути на поверхні.

"Ці мінімальні рекомендації можуть попередити майже 99% відсотків усіх захворювань, які призводять до інфекцій саме в шлунково-кишковому тракті", - додав заступник міністра.

Спалах гепатиту А у Вінницькій області

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці почали виявляти випадки зараження гепатитом А. Після цього вірус поширився по області.

У Вінницькій області на цьому тлі оголосили надзвичайну ситуацію. Також пізніше захворювання виявили в Івано-Франківській та Тернопільській області.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, спалах гепатиту А, який зафіксували у Вінницькій області, вдалося локалізувати.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.