Как защититься от гепатита А: советы Минздрава

Вакцина от гепатита А: кому нужно делать

"Вакцина против вирусного гепатита А - это вакцина, которая не входит в национальный календарь прививок. То есть она добровольна. Она формирует довольно длительный иммунитет - это пожизненный иммунитет, который держится всю жизнь. Человек, получивший полный курс вакцинации против вирусного гепатита А, не заболеет вирусным гепатитом А", - рассказал Кузин.

По его словам, вакцина рекомендована жителям территорий, где возникают такие случаи. Речь идет в подавляющем большинстве о сельских населенных пунктах, о тех населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости от рек, которые могут выходить за свои пределы или вызвать подтопление. Для жителей таких населенных пунктов вакцина против вирусного гепатита А рекомендована.

"Относительно того, каким образом мы проводим вакцинацию. Вакцинация является двукратной, то есть человек должен получить две дозы вакцины, и только после того формируется полноценный иммунитет уже на всю жизнь. Вакцина разделяется на взрослую и детскую, но двукратность остается как для детей, так и для детей". и для взрослых", - объяснил замминистра.

Он добавил, что есть так называемая экстренная профилактика. Это тогда, когда вакцина применяется для тех людей, которые уже связали с вирусным гепатитом А. Например, это круг близких контактов или члены одной семьи.

Для таких людей может быть применена вакцина, позволяющая не заболеть или в случае заболевания перенести его легким способом. Она должна быть применена в течение не более двух недель после контакта.

"То есть, во-первых, вакцину рекомендуется применять на тех территориях, которые регистрируют такие вспышки. Во-вторых, для постконтактной профилактики рекомендовано вкладываться в этот двухнедельный срок", - отметил Кузин.

По его словам, также рекомендуется, чтобы вакцинацию прошли работники высокорискованных категорий профессий, например, медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в инфекционных стационарах.

"Они принимают таких больных и, конечно, у них есть определенный риск инфицироваться. Как и у работников экстренной медицинской службы", - добавил главный санитарный врач.

Как предотвратить инфицирование

Прежде всего для того, чтобы обезопасить себя, нужно как минимум обратить внимание на качество питьевой воды.

"В условиях вспышки мы советуем универсально использовать только кипяченую воду или бутилированную воду. Потому что до того момента, как вспышка ликвидирована, лучше применять, скажем так, сверхурочные меры безопасности. Поэтому использование кипяченой или бутилированной воды обязательно" , - объяснил Кузин.

Кроме того, учитывая, что гепатит А передается через пищевые продукты, не рекомендуется использовать продукты или вообще пользоваться рынками, не имеющими для этого оборудования или помещений.

"То есть стихийные или несанкционированные рынки находятся под запретом", - подчеркнул врач.

Что касается поведения в быту, после того, как человек заходит с улицы и собирается принимать пищу, обязательна обработка рук.

"Руки нужно помыть с мылом и еще лучше - дезинфицировать. И также если у вас или у членов вашей семьи появляются хотя бы первые симптомы инфекционного заболевания, которые могут быть вызваны, например, вирусами, бактериями, то нужно применить дополнительные меры. То есть по крайней мере разделить ту посуду, которой пользуются в быту. Проводить дезинфекцию такой посуды или ее обработку кипятком", - рассказал Кузин.

Если используются фрукты или овощи, купленные или собранные с собственного участка, то перед употреблением рекомендуется их обрабатывать кипятком для того, чтобы "убить" потенциальные вирусы или бактерии, которые могут быть на поверхности.

"Эти минимальные рекомендации могут предупредить почти 99% всех заболеваний, которые приводят к инфекциям именно в желудочно-кишечном тракте", - добавил замминистра.

Вспышка гепатита А в Винницкой области

Напомним, недавно в Виннице начали выявлять случаи заражения гепатитом А. После этого вирус распространился по области.

В Винницкой области на этом фоне объявили чрезвычайную ситуацию. Также позже заболевание обнаружили в Ивано-Франковской и Тернопольской области.

Однако, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вспышку гепатита А, зафиксированную в Винницкой области, удалось локализовать.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.