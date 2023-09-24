Як захиститись, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці: головні правила

Ракетні удари та артилерійські обстріли - одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни. Однак знаючі основні правила безпеки можна зберегти своє життя та життя рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись наступних правил:
Ідеальним укриттям буде місце в самому низу поверхні землі:
"Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби", - повідомили в Міноборони.
Перевірка укриттів в Україні
Нагадаємо, влітку в Україні було проведено масштабну перевірку стану бомбосховищ по всій країні. Результати були невтішними. Президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання доступу.
Причиною для перевірок стала трагедія, яка сталася під час обстрілу Києва 1 червня, коли троє людей, зокрема дитина, загинули після того, як не змогли потрапити в укриття, оскільки вона була закрита.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.