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Как защититься, если ракетный удар или артобстрел застал на улице: главные правила

Фото: правила безопасности во время ракетного удара (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ракетные удары и артиллерийские обстрелы - одни из самых опасных видов огневого поражения во время войны. Однако зная основные правила безопасности можно сохранить свою жизнь и жизнь родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на открытой местности, нужно соблюдать следующие правила:

  • Правило 1 - немедленно ложитесь на землю.
    Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.
  • Правило 2 - Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.
    Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.
  • Правило 3 - Считайте секунды от залпа до падения снаряда. Начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.

Как выбрать укрытие

Идеальным укрытием будет место в самом низу поверхности земли:

  • подвал;
  • бомбоубежище;
  • воронки от предыдущих снарядов;
  • канавы и траншеи.

"Важно! Не разбирайте завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы", - сообщили в Минобороны.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, летом в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и не предоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку она была закрыта.

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