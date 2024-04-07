Як захистити імунітет немовляти у перші тижні: поради МОЗ

Імунна система новонародженого лише знайомиться з усіма загрозами навколишнього світу. З часом і дорослішанням імунітет буде функціонувати ефективніше й долатиме небезпеки краще. У перші ж тижні варто особливо подбати про захист, а саме:

про дотримання дорослими гігієни рук;

про ізоляцію хворих дорослих;

про грудне вигодовування - з грудним молоком дитина отримує не тільки поживні речовини, але й фактори захисту від інфекцій;

про вакцинацію близького оточення малюка від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом (грип, Covid, кір, кашлюк та інші).

Ці дії дозволять створити такий собі "кокон", який захищатиме дитину.

У міністерстві наголошують, що правило "краще маленьким перехворіти" не діє. Що раніше дитина інфікується, то складніше їй буде впоратись із хворобою через незрілу імунну систему. Це може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров'я на все життя.