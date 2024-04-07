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Как защитить иммунитет младенца в первые недели: советы Минздрава

Фото: Минздрав дал советы по защите иммунитета младенца (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Появление ребенка в семье может вызвать у родителей страх сделать что-то не так или не учесть то, что может нести угрозу здоровью малыша. Поэтому Министерство здравоохранения настаивается на особо тщательной заботе о защите иммунитета нового члена семьи и вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Иммунная система новорожденного только знакомится со всеми угрозами окружающего мира. Со временем и взрослением иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше. В первые же недели стоит особенно позаботиться о защите, а именно:

  • о соблюдении взрослыми гигиены рук;
  • об изоляции больных взрослых;
  • о грудном вскармливании - с грудным молоком ребенок получает не только питательные вещества, но и факторы защиты от инфекций;
  • о вакцинации близкого окружения малыша от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, Covid, корь, коклюш и другие).

Эти действия позволят создать некий "кокон", который будет защищать ребенка. 

В министерстве отмечают, что правило "лучше в детстве переболеть" не действует. Чем раньше ребенок заразится, тем сложнее ему будет справиться с болезнью из-за незрелой иммунной системы. Это может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь.

 

Напомним, что вакцины, которыми в Украине прививают от гриппа, являются инактивированными, то есть их можно сочетать со всеми другими прививками. Исключением является вакцина БЦЖ.

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