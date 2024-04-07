Как защитить иммунитет младенца в первые недели: советы Минздрава

Иммунная система новорожденного только знакомится со всеми угрозами окружающего мира. Со временем и взрослением иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше. В первые же недели стоит особенно позаботиться о защите, а именно:

о соблюдении взрослыми гигиены рук;

об изоляции больных взрослых;

о грудном вскармливании - с грудным молоком ребенок получает не только питательные вещества, но и факторы защиты от инфекций;

о вакцинации близкого окружения малыша от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, Covid, корь, коклюш и другие).

Эти действия позволят создать некий "кокон", который будет защищать ребенка.

В министерстве отмечают, что правило "лучше в детстве переболеть" не действует. Чем раньше ребенок заразится, тем сложнее ему будет справиться с болезнью из-за незрелой иммунной системы. Это может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь.