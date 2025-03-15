Як захистити дитину від булінгу: поради від Нацполіції

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами освітнього омбудсмена Надаї Лещик, штрафи за булінг можуть зрости до 10 тисяч гривень.

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