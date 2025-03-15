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Как защитить ребенка от буллинга: советы от Нацполиции

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Буллинг - это серьезная проблема, которая выходит далеко за пределы обычных детских конфликтов. Это целенаправленное насилие, которое может нанести значительный вред психологическому и физическому состоянию ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Буллинг имеет несколько признаков:

  • систематичность, то есть действия повторяются регулярно;
  • наличие трех сторон: обидчика (буллера), жертвы (потерпевшего) и наблюдателей;
  • последствия, такие как психический или физический вред, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика или социальная изоляция.

Существуют различные виды буллинга:

  • физический (толкание, драки, подножки, нанесение телесных повреждений);
  • психологический (унизительные взгляды, жесты, распространение оскорбительных слухов, изоляция, угрозы);
  • экономический (кражи, повреждение вещей, вымогательство денег);
  • сексуальный (оскорбительные жесты, прозвища, угрозы, унизительные слухи сексуального характера);
  • кибербуллинг (унижение через электронные устройства или в Интернете).

Если ваш ребенок стал жертвой буллинга, действуйте следующим образом:

  • поговорите с ребенком, выслушайте его и покажите свою готовность помочь;
  • предложите способы решения ситуации;
  • объясните, к кому ребенок может обращаться за помощью (психолог, учителя, руководство школы, охрана, полиция);
  • сообщите администрации учебного заведения о ситуации и требуйте ее решения.

Если решить проблему на уровне школы не удалось, обращайтесь в полицию или звоните на оперативную линию 102.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам образовательного омбудсмена Надаи Лещик, штрафы за буллинг могут вырасти до 10 тысяч гривен.

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Национальная полиция