Як західні ЗМІ "здають" Росії українську територію: роз'яснення DeepState

Він прокоментував публікацію німецького таблоїда Bild про те, що Росія нібито окупувала 18 населених пунктів України за тиждень.



Погорілий звернув увагу, що таблоїд навіть назву українських населених пунктів написав із купою помилок.

"За той проміжок часу, який вони написали, тиждень - немає там 18. Вони навіть Богатир (село на Донеччині - ред.) нібито віддали в окупацію Московії, бо вона про це заявила", - додав він.

За словами Погорілого, росіяни часто намагаються встановити свій прапор у населеному пункті, який вони не контролюють. Для цього вони відправляють дрони або посилають піхоту, яку швидко ліквідують українські захисники.

"А вони (західні ЗМІ - ред.) все одно після заяви московитів просто віддають населений пункт. Ми вже писали багато постів з цього приводу. Ми намагаємося об'єктивно показувати ситуацію і якщо Богатир буде втрачено, то звісно, що ми покажемо це на карті", - зазначив він.

Співзасновник DeepState також звернув увагу, що українські воїни намагаються стримувати росіян і не дати їм окупувати Богатир.