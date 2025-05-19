Росія вигадала "звільнення" села Багатир: що відбувається насправді

Російське військове командування заявило про нібито "звільнення" села Багатир у Донецькій області. Але населений пункт контролюють українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера тактичної групи "Вугледар" підполковника Олексія Бєльського.

Бєльський зазначив, що в суботу, 17 травня, російське Міністерство оборони похвалилося "захопленням села Багатир" Донецької області.



"Для військового керівництва окупантів видавати бажане за дійсне - звичне явище. У березні противник звітував про входження до складу так званої ДНР сіл Костянтинопіль та Андріївка, а 1 квітня - про "визволення" Розлива. Зазначимо, що ЗС України все ще зберігають присутність у кожному з цих населених пунктів", - звернув увагу спікер.

Він розповів, що битва за Багатирпочалася 5 травня. Тоді росіяни атакували населений пункт одночасно з 3-4 напрямків. Для штурмів вороги використовували бронетехніку, автомобілі, баггі та мотоцикли.

"Тричі штурмові групи противника розміщували російський прапор на околицях села. Але українські богатирі щоразу вичищали Багатир від окупантів і триколірної "ганчірки",- уточнив Бєльський.

Після цього противник змінив тактику - штурмовиків відправляють по одному, переважно вночі, у спеціальних плащах, щоб їх було складно помітити за допомогою дронів із тепловізорами. Вони рухаються лісосмугами з мінімальним запасом їжі та води для того, щоб зайти і закріпитися на околицях села.

"Поля і дороги неподалік та вулиці в самому населеному пункті усіяні тілами подібних "самотніх приблуд". А населений пункт Багатир досі залишається під контролем військовослужбовців 33 окремої механізованої бригади тактичної групи "Вугледар", - наголосив речник.