RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Как западные СМИ "сдают" России украинскую территорию: разъяснение DeepState

Иллюстративное фото: западные СМИ постят фейки об успехах России на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Западные СМИ могут публиковать фейковые новости об успехах России в войне против Украины. Они опираются на информацию Москвы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил сооснователь и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый.

Он прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что Россия якобы оккупировала 18 населенных пунктов Украины за неделю. 

Погорелый обратил внимание, что таблоид даже название украинских населенных пунктов написал с кучей ошибок. 

"За тот промежуток времени, который они написали, неделю - нет там 18. Они даже Богатырь (село в Донецкой области - ред.) будто бы отдали в оккупацию Московии, потому что она об этом заявила", - добавил он. 

По словам Погорелого, россияне часто пытаются установить свой флаг в населенном пункте, который они не контролируют. Для этого они отправляют дроны или посылают пехоту, которую быстро ликвидируют украинские защитники. 

"А они (западные СМИ - ред.) все равно после заявления московитов просто отдают населенный пункт. Мы уже писали много постов по этому поводу. Мы стараемся объективно показывать ситуацию и если Богатырь будет потерян, то конечно, что мы покажем это на карте", - отметил он. 

Сооснователь DeepState также обратил внимание, что украинские воины пытаются сдерживать россиян и не дать им оккупировать Богатырь. 

Битва за Богатырь

Напомним, российские оккупанты в мае публиковали фейки о том, что они якобы взяли под контроль село Богатырь Донецкой области.

Но спикер тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что враг выдал желаемое за действительное.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФВойна в Украине