Як Захід може завадити постачанню КНДР снарядів до Росії: думка експерта

Північна Корея постачає Росії велику кількість снарядів, які країна-агресор використовує у війні проти України. Є два способи, як Захід може завадити цій співпраці.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "У Путіна та Кім Чен Ина нова угода: у чому суть та як це вплине на війну в Україні" .

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, кілька років тому був момент, коли Захід міг "спокусити" Північну Корею економічними преференціями. Але можливістю не скористалися, і тепер важко сказати, як можна обірвати постачання зброї.

"Я бачу два способи. Перший - це працювати з Китаєм, щоб він впливав на Північну Корею та Росію", - сказав він.

Другий спосіб, за словами експерта, - давати Україні більше засобів для ведення контрбатарейної боротьби, щоб нівелювати поставки снарядів на фронт. І плюс блокувати співпрацю КНДР Та Росії.

"Тому, що на наших очах з'являється альянс, зокрема, проти Заходу", - зазначив Мусієнко.