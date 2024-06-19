Как Запад может помешать поставкам КНДР снарядов в Россию: мнение эксперта
Северная Корея поставляет России большое количество снарядов, которые страна-агрессор использует в войне против Украины. Есть два способа, как Запад может помешать этому сотрудничеству.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "У Путина и Ким Чен Инна новое соглашение: в чем суть и как это повлияет на войну в Украине".
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, несколько лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.
"Я вижу два способа. Первый - это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию", - сказал он.
Второй способ, по словам эксперта, - давать Украине больше средств для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество КНДР и России.
"Потому что на наших глазах появляется альянс, в частности, против Запада", - отметил Мусиенко.
КНДР поставляет снаряды в Россию
Напомним, недавно Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов.
По данным Госдепартамента США, с сентября 2023 года Север поставил Москву более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.
А в феврале представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал, что КНДР передала РФ 1,5 млн артиллерийских снарядов.
Также мы сообщали, что Соединенные Штаты и Южная Корея обеспокоены возможным углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей в контексте запланированного визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июля.
Сегодня стало известно, что в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Текста пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.
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