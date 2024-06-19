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Как Запад может помешать поставкам КНДР снарядов в Россию: мнение эксперта

Среда 19 июня 2024 18:50
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Как Запад может помешать поставкам КНДР снарядов в Россию: мнение эксперта Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Северная Корея поставляет России большое количество снарядов, которые страна-агрессор использует в войне против Украины. Есть два способа, как Запад может помешать этому сотрудничеству.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "У Путина и Ким Чен Инна новое соглашение: в чем суть и как это повлияет на войну в Украине".

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, несколько лет назад был момент, когда Запад мог "соблазнить" Северную Корею экономическими преференциями. Но возможностью не воспользовались, и теперь сложно сказать, как можно оборвать поставки оружия.

"Я вижу два способа. Первый - это работать с Китаем, чтобы он влиял на Северную Корею и Россию", - сказал он.

Второй способ, по словам эксперта, - давать Украине больше средств для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы нивелировать поставки снарядов на фронт. И плюс блокировать сотрудничество КНДР и России.

"Потому что на наших глазах появляется альянс, в частности, против Запада", - отметил Мусиенко.

КНДР поставляет снаряды в Россию

Напомним, недавно Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов.

По данным Госдепартамента США, с сентября 2023 года Север поставил Москву более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

А в феврале представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал, что КНДР передала РФ 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты и Южная Корея обеспокоены возможным углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей в контексте запланированного визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июля.

Сегодня стало известно, что в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Текста пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.

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