Як заборонити Google Gemini запам'ятовувати ваші чати: корисні поради

Що змінилося

Спочатку кожна бесіда в Gemini існувала ізольовано, і інформація не переносилася в інші чати. У лютому Google представила обмежену версію пам'яті: ШІ міг посилатися на минулі розмови і допомагав їх резюмувати.

Тепер же "Персональний контекст" дасть змогу системі запам'ятовувати ключові моменти діалогу і використовувати їх для персоналізації нових відповідей.

При цьому функція вмикається за замовчуванням (за винятком деяких країн). Для разових звернень Google пропонує використовувати новий режим "Тимчасовий чат". Якщо користувачеві не потрібна персоналізація, "Персональний контекст" можна відключити в налаштуваннях.

Ризики та претензії

Головні побоювання пов'язані з конфіденційністю і контролем даних. "Особистий контекст" працює як "чорний ящик": користувачі не можуть керувати тим, що саме Gemini буде запам'ятовувати і як використовувати в майбутньому.

На відміну від функції Saved Info, де можна вручну задати, які дані ШІ має враховувати (наприклад, шаблони документів), "Персональний контекст" не надає такої гнучкості.

Google наводить приклад: якщо раніше ви просили Gemini підбирати нон-фікшн літературу, у майбутньому він може рекомендувати книги на близькі теми. А якщо цікавилися коміксами - система запропонує ідеї для вечірки в стилі супергероїв.

Однак для багатьох це перетворюється на проблему: минулі інтереси можуть небажано "підмішуватися" в нові запити.

Експерти нагадують: користувачі не повинні ділитися з Gemini персональними і чутливими даними, враховуючи непрозорість роботи функції.

Де доступно і як відключити

Нова можливість почне розгортатися поетапно разом із моделями Gemini 2.5 Pro і 2.5 Flash. Функція наразі недоступна в Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії, а також для користувачів віком до 18 років і власників робочих або навчальних акаунтів Google.

Щоб вимкнути Personal Context, необхідно:

перейти до налаштувань Gemini (у застосунку або веб-версії)

вибрати пункт "Особистий контекст"

деактивувати опцію "Ваші минулі чати з Gemini".

Як відключити функцію пам'яті особистого контексту в Gemini (фото: Google)

Як видалити історію або запустити "чистий" чат

У розділі Gemini App Activity відображаються всі збережені запити. Непотрібні бесіди можна видалити вручну - достатньо натиснути на "х" поруч із запитом і підтвердити видалення.

Видаліть розмови з активності застосунку Gemini (фото: Lifehacker)

Альтернативою стане функція "Тимчасовий чат" - такі чати не зберігаються в історії та не використовуються для персоналізації. Google зазначає, що такі діалоги зберігаються лише 72 години для опрацювання зворотного зв'язку. Розпочати їх можна через бокове меню, натиснувши на новий значок повідомлення поруч із кнопкою "Новий чат".

"Тимчасовий чат" Google Gemini (фото: Google)