Як з'ясувати, що на полицях магазинів товари з Росії і Білорусі: відповідь Мінцифри

Українці можуть визначити, що на полицях магазинів розташовані товари з Росії і Білорусі за штрих кодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дію ".

"Навіть один товар з Росії чи Білорусі - це фінансування ворога. Тож будьте пильними", - йдеться у повідомленні.

Для українців підготували поради для перевірки походження компаній. Вони допоможуть визначити: