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Як з'ясувати, що на полицях магазинів товари з Росії і Білорусі: відповідь Мінцифри

Фото: Магазин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українці можуть визначити, що на полицях магазинів розташовані товари з Росії і Білорусі за штрих кодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Навіть один товар з Росії чи Білорусі - це фінансування ворога. Тож будьте пильними", - йдеться у повідомленні.

Для українців підготували поради для перевірки походження компаній. Вони допоможуть визначити:

  • Чи має компанія російське або білоруське коріння;
  • Чи присутній міжнародний бренд на ринках країн-агресорів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати маркування товарів працюючих у Росії іноземних компаній.

Оскільки Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, Литва пропонує розділити санкції проти "Росатому" на частини й ухвалити рішення щодо кожної з них окремо.

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