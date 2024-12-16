Як їздити по снігу: шість прийомів майстерності

Зимова дорога має кілька станів, один з яких – засніжений. Як правильно керувати машиною в таких умовах, щоб зменшити ризик неприємностей, автожурналісти rbc.ua з’ясовували разом з інструкторами київських шкіл водійської майстерності.

Можливо, ми образимо власників деяких моделей авто, але така правда життя: безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати: якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій.

Як керувати машиною на снігу

Отже, той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам – триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба.

При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий, по-друге, старий, уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий, перемішаний з водою – на нього ще кажуть шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною, на додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу.

За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки:

Все треба робити плавно . Збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути зчеплення та гальмувати – все потрібно робити без різких рухів. Тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід, а по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне.

. Збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути зчеплення та гальмувати – все потрібно робити без різких рухів. Тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід, а по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне. Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватись у занос. З тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись.

не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватись у занос. З тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні : музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність з швидкістю руху – що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT, а на решті "автоматів" на складних ділянках (з глибоким снігом) краще зафіксувати одну передачу.

: музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність з швидкістю руху – що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT, а на решті "автоматів" на складних ділянках (з глибоким снігом) краще зафіксувати одну передачу. Рушайте максимально акуратно – як і на льоду. Можливо, використовуйте для цього другу передачу, на автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W (winter – зима) – інакше машина може забуксувати чи заритися.

– як і на льоду. Можливо, використовуйте для цього другу передачу, на автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W (winter – зима) – інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку (колію) довжиною з півметри, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад.

Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку (колію) довжиною з півметри, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад. Намети снігу долайте сходу. Але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугури колесами однієї сторони (тільки лівими чи тільки правими) – на швидкості в’їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машину може розвернути.

Коротко

Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги, певної реакції кермом та педалями. Тому варто особливо подбати про зручності для водія: встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громіздкий зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова та аудіоінформацію про роботу силового агрегату та коліс.