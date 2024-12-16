Как ездить по снегу: шесть приемов мастерства

Зимняя дорога имеет несколько состояний, одно из которых - заснеженное. Как правильно управлять машиной в таких условиях, чтобы уменьшить риск неприятностей, автожурналисты rbc.ua выясняли вместе с инструкторами киевских школ водительского мастерства.

Возможно, мы обидим владельцев некоторых моделей авто, но такова правда жизни: безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оснащения автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций.

Как управлять машиной на снегу

Итак, тот снег, который уже немного помешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам - держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где надо.

При этом снег, который лежит на дороге, есть нескольких видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой - на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три затрудняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед.

За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало следующие приемы снежной безопасности:

Все надо делать плавно . Увеличивать и уменьшать обороты двигателя, поворачивать руль, давить сцепление и тормозить - все нужно делать без резких движений. Потому что, во-первых, снег может прятать под собой лед, а во-вторых, при резких маневрах колеса могут закопаться глубже, машина забуксует или застрянет.

. Увеличивать и уменьшать обороты двигателя, поворачивать руль, давить сцепление и тормозить - все нужно делать без резких движений. Потому что, во-первых, снег может прятать под собой лед, а во-вторых, при резких маневрах колеса могут закопаться глубже, машина забуксует или застрянет. Старайтесь ехать с равномерной скоростью, не злоупотребляя игрой акселератором. Опасность на любом снегу в том, что ведущие колеса при изменении оборотов могут легко забуксовать или сорваться в занос. По той же причине не стоит лишний раз останавливаться.

не злоупотребляя игрой акселератором. Опасность на любом снегу в том, что ведущие колеса при изменении оборотов могут легко забуксовать или сорваться в занос. По той же причине не стоит лишний раз останавливаться. Устраните все источники звука в салоне : музыку, вентилятор обогревателя, разговоры пассажиров. Это поможет вам услышать, когда обороты двигателя потеряют синхронность со скоростью движения - что является первым признаком буксования. Если вовремя не заметить начало буксования, машина либо засядет в снегу, либо попадет в занос. Сказанное не касается моделей с бесступенчатым вариатором CVT, а на остальных "автоматах" на сложных участках (с глубоким снегом) лучше зафиксировать одну передачу.

: музыку, вентилятор обогревателя, разговоры пассажиров. Это поможет вам услышать, когда обороты двигателя потеряют синхронность со скоростью движения - что является первым признаком буксования. Если вовремя не заметить начало буксования, машина либо засядет в снегу, либо попадет в занос. Сказанное не касается моделей с бесступенчатым вариатором CVT, а на остальных "автоматах" на сложных участках (с глубоким снегом) лучше зафиксировать одну передачу. Двигайтесь максимально аккуратно - как и на льду. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или режим W (winter - зима) - иначе машина может забуксовать или зарыться.

- как и на льду. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или режим W (winter - зима) - иначе машина может забуксовать или зарыться. Если забуксовали, не давите на газ. Немедленно прекращайте буксование, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, раскачайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накотав таким образом чистую дорожку (колею) длиной с полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад.

Немедленно прекращайте буксование, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, раскачайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накотав таким образом чистую дорожку (колею) длиной с полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад. Наметы снега преодолевайте сходу. Но будьте уверены при том, что по ту сторону снежного препятствия нет никакой опасности, потому что остановиться там сразу вам вряд ли удастся. И избегайте преодолевать палатки и сугробы колесами одной стороны (только левыми или только правыми) - на скорости въезжайте в снег только обеими сторонами сразу, иначе машину может развернуть.

Коротко

Движение по заснеженной и скользкой дороге часто требует повышенного внимания, определенной реакции рулем и педалями. Поэтому стоит особенно позаботиться об удобствах для водителя: установите комфортную температуру, обеспечьте прозрачность окон, снимите тяжелую и громоздкую зимнюю одежду. Так вам будет проще замечать опасность, легче управлять и переносить ноги с педали на педаль, воспринимать колебания кузова и аудиоинформацию о работе силового агрегата и колес.