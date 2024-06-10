Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти

Рух містом, коли воно не освітлюються вуличними ліхтарями, є певним випробуванням для автомобіліста. В таких умовах виникає цілий перелік чинників, які заважають водієві бачити всі перешкоди на шляху. Є кілька підказок, які допоможуть їздити неосвітленим містом.

Коли через проблеми в енергетиці раз по раз почали вимикати світло на наших вулицях, водії раптом помітили, наскільки стало незручно їздити навіть знайомими маршрутами. Чому так, адже, здавалося б, далеко не всі населені пункти в країні і раніше мали ліхтарі? А справа у тому, що проблеми відчувають у першу чергу мешканці великих міст. І тому:

Водій не може допомогти собі дальнім світлом, навіть короткочасно, бо засліпить численних зустрічних водіїв;

Зустрічних машин багато, і кожна своїми фарами заважає очам водія налаштуватись на темноту – така вже властивість людського організму. Тому водій бачить менше, ніж міг би бичити, скажімо, в це же момент на заміській дорозі;

На міських вулицях багато пішоходів, які за таких умов є важливим чинником небезпеки – вони з’являються не завжди там, де їх можна очікувати;

На міських вулицях багато транспорту, у тому числі запаркованого без габаритних вогнів, який обмежує проїзд і з-за якого на дорогу зненацька виходять пішоходи;

Разом з вуличними ліхтарями не працюють світлофори. Для великих однорівневих транспортних розв’язок це може стати принциповим чинником безпеки.

Як їхати, коли у місті темно

Коли за кермом авто ви опинилися на неосвітлених міських вулицях, слід відразу перемикнути свою свідомість на інший режим. Ви вже не у рідному місті, де знайомі всі повороти, а у незнайомому населеному пункті, кожен метр шляху яким доводиться контролювати.

Знижуйте швидкість. Менша швидкість – більше шансів побачити несподівану перешкоду і більше часу відреагувати на неї гальмами чи кермом;

На великих перехрестях краще зупинитись до нульової швидкості, якщо ситуація для вас незрозуміла. Не звертайте уваги на нетерплячих колег, які, можливо, будуть сигналити вам ззаду. Головне для вас не їхній настрій, а – побачити всіх пішоходів, які за непрацюючих світлофорів намагаються пробігти поміж машинами на інший бік вулиці;

Будьте готові зустріти потік пішоходів на дорозі там, де їх не буває за наявності освітлення – це місця, де люди через темряву не можуть скористатись підземними переходами;

Зупинки громадського транспорту є ще однією зоною концентрації небезпеки. Люди стягуються до зупинок у тому числі і всупереч правилам дорожнього руху, та й очікують автобуса/тролейбуса/трамвая часом на проїзній частині;

Запарковані машини теж є потенційною небезпекою. В умовах обмеженої видимості водії часто паркуються неакуратно, і габарит окремих машин може виступати за межі ряду інших запаркованих автівок. Також, як вже згадувалося, з-за них можуть вибігати пішоходи.

Щоб фари світили правильно

Зрозуміло, що в умовах, коли в темну пору вам щось погано видно, є сенс подбати про справність світлотехніки. Нагадаємо, що фари гірше освітлюють дорогу, якщо вони невідрегульовані та якщо вони мають старі лампи з зниженою від віку світловіддачею.

Також майте на увазі, що промінь з неправильним регулюванням може засліплювати зустрічних водіїв навіть в режимі ближнього світла. І не забудьте перевірити, чи правильно працюються ваші габаритні вогні, в першу чергу задні.

Коротко

Головне – не поспішайте. Промінь ближнього світла фар надто вузький і короткий для умов великого міста, бо за його межами ховається чимало потенційно небезпечних об’єктів, які будь-якої миті можуть перетнути межу світло-тінь і несподівано опинитися перед капотом вашої машини. І тільки знизивши швидкість, ви можете гарантувати собі те, що будь-яка небезпека буде вами вчасно помічена.