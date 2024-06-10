ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти

Понеділок 10 червня 2024 19:00
UA EN RU
Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти Фото: як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Рух містом, коли воно не освітлюються вуличними ліхтарями, є певним випробуванням для автомобіліста. В таких умовах виникає цілий перелік чинників, які заважають водієві бачити всі перешкоди на шляху. Є кілька підказок, які допоможуть їздити неосвітленим містом.

Про основні прийоми безпечного руху по темних міських вулицях читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і Autobild.

Коли через проблеми в енергетиці раз по раз почали вимикати світло на наших вулицях, водії раптом помітили, наскільки стало незручно їздити навіть знайомими маршрутами. Чому так, адже, здавалося б, далеко не всі населені пункти в країні і раніше мали ліхтарі? А справа у тому, що проблеми відчувають у першу чергу мешканці великих міст. І тому:

  • Водій не може допомогти собі дальнім світлом, навіть короткочасно, бо засліпить численних зустрічних водіїв;
  • Зустрічних машин багато, і кожна своїми фарами заважає очам водія налаштуватись на темноту – така вже властивість людського організму. Тому водій бачить менше, ніж міг би бичити, скажімо, в це же момент на заміській дорозі;
  • На міських вулицях багато пішоходів, які за таких умов є важливим чинником небезпеки – вони з’являються не завжди там, де їх можна очікувати;
  • На міських вулицях багато транспорту, у тому числі запаркованого без габаритних вогнів, який обмежує проїзд і з-за якого на дорогу зненацька виходять пішоходи;
  • Разом з вуличними ліхтарями не працюють світлофори. Для великих однорівневих транспортних розв’язок це може стати принциповим чинником безпеки.

Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти

Як їхати, коли у місті темно

Коли за кермом авто ви опинилися на неосвітлених міських вулицях, слід відразу перемикнути свою свідомість на інший режим. Ви вже не у рідному місті, де знайомі всі повороти, а у незнайомому населеному пункті, кожен метр шляху яким доводиться контролювати.

  • Знижуйте швидкість. Менша швидкість – більше шансів побачити несподівану перешкоду і більше часу відреагувати на неї гальмами чи кермом;
  • На великих перехрестях краще зупинитись до нульової швидкості, якщо ситуація для вас незрозуміла. Не звертайте уваги на нетерплячих колег, які, можливо, будуть сигналити вам ззаду. Головне для вас не їхній настрій, а – побачити всіх пішоходів, які за непрацюючих світлофорів намагаються пробігти поміж машинами на інший бік вулиці;
  • Будьте готові зустріти потік пішоходів на дорозі там, де їх не буває за наявності освітлення – це місця, де люди через темряву не можуть скористатись підземними переходами;
  • Зупинки громадського транспорту є ще однією зоною концентрації небезпеки. Люди стягуються до зупинок у тому числі і всупереч правилам дорожнього руху, та й очікують автобуса/тролейбуса/трамвая часом на проїзній частині;
  • Запарковані машини теж є потенційною небезпекою. В умовах обмеженої видимості водії часто паркуються неакуратно, і габарит окремих машин може виступати за межі ряду інших запаркованих автівок. Також, як вже згадувалося, з-за них можуть вибігати пішоходи.

Як їздити на авто по вечірньому місту при відключеннях світла: вивчаємо ключові аспекти

Щоб фари світили правильно

Зрозуміло, що в умовах, коли в темну пору вам щось погано видно, є сенс подбати про справність світлотехніки. Нагадаємо, що фари гірше освітлюють дорогу, якщо вони невідрегульовані та якщо вони мають старі лампи з зниженою від віку світловіддачею.

Також майте на увазі, що промінь з неправильним регулюванням може засліплювати зустрічних водіїв навіть в режимі ближнього світла. І не забудьте перевірити, чи правильно працюються ваші габаритні вогні, в першу чергу задні.

Коротко

Головне – не поспішайте. Промінь ближнього світла фар надто вузький і короткий для умов великого міста, бо за його межами ховається чимало потенційно небезпечних об’єктів, які будь-якої миті можуть перетнути межу світло-тінь і несподівано опинитися перед капотом вашої машини. І тільки знизивши швидкість, ви можете гарантувати собі те, що будь-яка небезпека буде вами вчасно помічена.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Автомобільний ринок
NEWS
В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла
В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла
DAILY
Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде