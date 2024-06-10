Как ездить на авто по вечернему городу при отключениях света: изучаем ключевые аспекты

Движение по городу, когда он не освещается уличными фонарями, является определенным испытанием для автомобилиста. В таких условиях возникает целый перечень факторов, мешающих водителю видеть все препятствия на пути. Есть несколько подсказок, которые помогут ездить по неосвещенному городу.

Когда из-за проблем в энергетике то и дело начали выключать свет на наших улицах, водители вдруг заметили, насколько стало неудобно ездить даже по знакомым маршрутам. Почему так, ведь, казалось бы, далеко не все населенные пункты в стране по-прежнему имели фонари? А дело в том, что проблемы испытывают в первую очередь жители больших городов. И потому:

Водитель не может помочь себе дальним светом, даже кратковременно, потому что ослепит многочисленных встречных водителей;

Встречных машин много, и каждая своими фарами мешает глазам водителя настроиться на темноту – такое уж свойство человеческого организма. Поэтому водитель видит меньше, чем мог бы бичить, скажем, в этот же момент на загородной дороге;

На городских улицах много пешеходов, которые в таких условиях являются важным фактором опасности – они появляются не всегда там, где их можно ожидать;

На городских улицах много транспорта, в том числе запаркованного без габаритных огней, ограничивающего проезд и из-за которого на дорогу неожиданно выходят пешеходы;

Вместе с уличными фонарями не работают светофоры. Для больших одноуровневых транспортных развязок это может стать важным фактором безопасности.

Как ехать, когда в городе темно

Когда за рулем авто вы оказались на неосвещенных городских улицах, следует сразу переключить свое сознание на другой режим. Вы уже не в родном городе, где знакомы все повороты, а в незнакомом населенном пункте, каждый метр пути, которым приходится контролировать.

Снижайте скорость. Меньшая скорость – больше шансов увидеть неожиданное препятствие и больше времени отреагировать на него тормозами или рулем;

На больших перекрестках лучше остановиться до нулевой скорости, если ситуация для вас непонятна. Не обращайте внимания на нетерпеливых коллег, которые, возможно, сигналят вам сзади. Главное для вас не их настроение, а – увидеть всех пешеходов, которые за неработающих светофоров пытаются пробежать между машинами на другую сторону улицы;

Будьте готовы встретить поток пешеходов на дороге там, где их не бывает при наличии освещения – это места, где люди из-за темноты не могут воспользоваться подземными переходами;

Остановки общественного транспорта – еще одна зона концентрации опасности. Люди стягиваются к остановкам в том числе и вопреки правилам дорожного движения, и ожидают автобуса/троллейбуса/трамвая временем на проезжей части;

Запаркованные машины тоже представляют собой потенциальную опасность. В условиях ограниченной видимости водители часто паркуются неаккуратно, и габарит отдельных машин может выступать за пределы ряда других запаркованных автомобилей. Также, как уже упоминалось, из-за них могут выбегать пешеходы.

Чтобы фары светили правильно

Понятно, что в условиях, когда в темное время вам что-то плохо видно, есть смысл позаботиться об исправности светотехники. Напомним, что фары хуже освещают дорогу, если они не отрегулированы и если у них старые лампы с пониженной от возраста светоотдачей.

Также учтите, что луч с неправильной регулировкой может ослеплять встречных водителей даже в режиме ближнего света. И не забудьте проверить, правильно ли работают ваши габаритные огни, в первую очередь задние.

Кратко

Главное – не торопитесь. Луч ближнего света фар слишком узок и короткий для условий большого города, потому что за его пределами скрывается немало потенциально опасных объектов, которые в любой момент могут пересечь границу светло-тень и неожиданно оказаться перед капотом вашей машины. И только снизив скорость, вы можете гарантировать себе, что любая опасность будет вами вовремя замечена.