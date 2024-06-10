Как ездить на авто по вечернему городу при отключениях света: изучаем ключевые аспекты
Движение по городу, когда он не освещается уличными фонарями, является определенным испытанием для автомобилиста. В таких условиях возникает целый перечень факторов, мешающих водителю видеть все препятствия на пути. Есть несколько подсказок, которые помогут ездить по неосвещенному городу.
Об основных приемах безопасного движения по темным городским улицам читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Auto centre и Autobild .
Когда из-за проблем в энергетике то и дело начали выключать свет на наших улицах, водители вдруг заметили, насколько стало неудобно ездить даже по знакомым маршрутам. Почему так, ведь, казалось бы, далеко не все населенные пункты в стране по-прежнему имели фонари? А дело в том, что проблемы испытывают в первую очередь жители больших городов. И потому:
- Водитель не может помочь себе дальним светом, даже кратковременно, потому что ослепит многочисленных встречных водителей;
- Встречных машин много, и каждая своими фарами мешает глазам водителя настроиться на темноту – такое уж свойство человеческого организма. Поэтому водитель видит меньше, чем мог бы бичить, скажем, в этот же момент на загородной дороге;
- На городских улицах много пешеходов, которые в таких условиях являются важным фактором опасности – они появляются не всегда там, где их можно ожидать;
- На городских улицах много транспорта, в том числе запаркованного без габаритных огней, ограничивающего проезд и из-за которого на дорогу неожиданно выходят пешеходы;
- Вместе с уличными фонарями не работают светофоры. Для больших одноуровневых транспортных развязок это может стать важным фактором безопасности.
Как ехать, когда в городе темно
Когда за рулем авто вы оказались на неосвещенных городских улицах, следует сразу переключить свое сознание на другой режим. Вы уже не в родном городе, где знакомы все повороты, а в незнакомом населенном пункте, каждый метр пути, которым приходится контролировать.
- Снижайте скорость. Меньшая скорость – больше шансов увидеть неожиданное препятствие и больше времени отреагировать на него тормозами или рулем;
- На больших перекрестках лучше остановиться до нулевой скорости, если ситуация для вас непонятна. Не обращайте внимания на нетерпеливых коллег, которые, возможно, сигналят вам сзади. Главное для вас не их настроение, а – увидеть всех пешеходов, которые за неработающих светофоров пытаются пробежать между машинами на другую сторону улицы;
- Будьте готовы встретить поток пешеходов на дороге там, где их не бывает при наличии освещения – это места, где люди из-за темноты не могут воспользоваться подземными переходами;
- Остановки общественного транспорта – еще одна зона концентрации опасности. Люди стягиваются к остановкам в том числе и вопреки правилам дорожного движения, и ожидают автобуса/троллейбуса/трамвая временем на проезжей части;
- Запаркованные машины тоже представляют собой потенциальную опасность. В условиях ограниченной видимости водители часто паркуются неаккуратно, и габарит отдельных машин может выступать за пределы ряда других запаркованных автомобилей. Также, как уже упоминалось, из-за них могут выбегать пешеходы.
Чтобы фары светили правильно
Понятно, что в условиях, когда в темное время вам что-то плохо видно, есть смысл позаботиться об исправности светотехники. Напомним, что фары хуже освещают дорогу, если они не отрегулированы и если у них старые лампы с пониженной от возраста светоотдачей.
Также учтите, что луч с неправильной регулировкой может ослеплять встречных водителей даже в режиме ближнего света. И не забудьте проверить, правильно ли работают ваши габаритные огни, в первую очередь задние.
Кратко
Главное – не торопитесь. Луч ближнего света фар слишком узок и короткий для условий большого города, потому что за его пределами скрывается немало потенциально опасных объектов, которые в любой момент могут пересечь границу светло-тень и неожиданно оказаться перед капотом вашей машины. И только снизив скорость, вы можете гарантировать себе, что любая опасность будет вами вовремя замечена.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках .