Как едут поезда из Днепра и Харькова после атак РФ: в "Укрзализныце" раскрыли детали
Многочисленные российские удары по Днепру и Харькову не остановили железнодорожное движение в регионе, однако часть поездов были переведены на мультимодальные пересадки.
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал перевозчика.
Из-за повреждений вагонов и локомотивов наибольшие изменения коснулись рейсов №40/39 из Солотвина, №6/5 из Ясини, №42/41 из Трускавца и №86/85 из Львова, задержавшихся в Днепре.
От конечных станций во Львов пассажиров подвозят дизельными и электропоездами, а дальше - другими подменными вагонами.
Все детали по конкретным пересадкам пассажиры получают через push-уведомления в мобильном приложении "Укрзализныци".
На пересадочных вокзалах работают дополнительные работники, а волонтеры World Central Kitchen обеспечивают людей горячей едой, питьевой водой и снеками.
В компании отмечают, что железнодорожники работают над восстановлением подвижного состава вместе с международными партнерами.
Тем пассажирам, для которых комбинированная логистика оказалась слишком сложной, предлагают возможность полностью вернуть деньги за билеты онлайн на специальном сервисе "Укрзализныци".
Актуальную информацию обо всех изменениях в движении можно проверить в официальном приложении и на ресурсах компании.
Напомним, что из-за постоянных атак РФ на вокзал в Днепре "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов.
Из-за вражеских ударов по гражданской инфраструктуре и локомотивам фиксируются существенные сбои в графике движения рейсов, следующих из города и в него.
Кроме того, российская армия 29 октября нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье.
Тогда оккупанты ударили по перрону с пассажирами в Днепре, что привело к десяткам погибших и раненых, среди которых есть дети.