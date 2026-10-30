УЗ попереджає про затримки поїздів через постійні атаки РФ на вокзал у Дніпрі

Через ворожі атаки на вокзал і локомотиви можливі суттєві затримки поїздів з Дніпра та до Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В компанії зазначили, що залізничники працюють над збереженням руху, але безпекова ситуація впливає на графік.

Пасажирів просять стежити за оновленнями щодо руху поїздів на сайті УЗ Веземо.

Якщо через ситуацію ви вирішили скасувати поїздку, можна оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

В "Укрзалізниці" наголосили, у разі оголошення евакуації у поїзді потрібно уважно слухати вказівки бригади та негайно відійти від вагонів щонайменше на 200 метрів.

На вокзалах при повітряній тривозі необхідно одразу прямувати в укриття та не зволікати заради власної безпеки.