ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

УЗ попереджає про затримки поїздів через постійні атаки РФ на вокзал у Дніпрі

20:24 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
УЗ попереджає про затримки поїздів через постійні атаки РФ на вокзал у Дніпрі Фото: УЗ попередила про затримки поїздів (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Через ворожі атаки на вокзал і локомотиви можливі суттєві затримки поїздів з Дніпра та до Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

В компанії зазначили, що залізничники працюють над збереженням руху, але безпекова ситуація впливає на графік.

Пасажирів просять стежити за оновленнями щодо руху поїздів на сайті УЗ Веземо.

Якщо через ситуацію ви вирішили скасувати поїздку, можна оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

В "Укрзалізниці" наголосили, у разі оголошення евакуації у поїзді потрібно уважно слухати вказівки бригади та негайно відійти від вагонів щонайменше на 200 метрів.

На вокзалах при повітряній тривозі необхідно одразу прямувати в укриття та не зволікати заради власної безпеки.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують системно завдавати ударів по цивільній транспортній інфраструктурі Дніпра.

Зокрема, 30 жовтня РФ атакувала вокзал у Дніпрі, внаслідок чого декілька ударів прийшлися безпосередньо по залізничному об'єкту.

Крім того, передувала цьому масована атака на місто днем раніше.

Напередодні ворог вдарив по перону з пасажирами в Дніпрі, що призвело до численних жертв та руйнувань цивільних об'єктів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Дніпро Війна в Україні Атака дронів Пасажири
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур