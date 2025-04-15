Як не втратити виплати: важливі зміни для пенсіонерів-переселенців

В Україні почав діяти новий механізм виплати пенсій для переселенців, українців за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Щоб не втратити пенсії, українці тепер повинні проходити обов'язкову ідентифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Українцям, які отримують пенсію чи страхові виплати, важливо щороку проходити фізичну ідентифікацію. Без цього виплати можуть бути зупинені. Зробити це потрібно до 31 грудня.
Особливо це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переїхали на підконтрольну Україні частину. Вони мають подати заяву до Пенсійного фонду і підтвердити, що не отримують аналогічних виплат від Росії.
Після підтвердження даних і проходження ідентифікації - пенсія буде виплачена. Виплати надходитимуть через уповноважені банки або, за бажанням, через "Укрпошту".
А для українців за кордоном - факт підтверджує консульство.
Виплата зупиниться, поки людина не пройде процедуру. Нарахування збережеться, але отримати гроші можна тільки після звернення до Пенсійного фонду України.
Важливо! Цей порядок не стосується пенсіонерів, які проживають за кордоном та отримують пенсію за міжнародними угодами.
Українські переселенці (ВПО) мають право на щомісячну фінансову допомогу від держави. Сума виплат становить:
Варто наголосити, що допомогу призначають не всім. Головна умова - дохід родини. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 9 444 гривні.
Якщо виплата не надійшла вчасно - варто звернутися до соцзахисту або органів ПФУ для уточнення причин затримки.
Більше деталей про умови нарахування та порядок виплат для ВПО - у матеріалі РБК-Україна.
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