Як не втратити виплати: важливі зміни для пенсіонерів-переселенців

Українцям, які отримують пенсію чи страхові виплати, важливо щороку проходити фізичну ідентифікацію. Без цього виплати можуть бути зупинені. Зробити це потрібно до 31 грудня.

Особливо це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або переїхали на підконтрольну Україні частину. Вони мають подати заяву до Пенсійного фонду і підтвердити, що не отримують аналогічних виплат від Росії.

Після підтвердження даних і проходження ідентифікації - пенсія буде виплачена. Виплати надходитимуть через уповноважені банки або, за бажанням, через "Укрпошту".

Як пройти ідентифікацію: покрокова інструкція

особисто відвідати Пенсійний фонд або банк, де відкрито рахунок;

авторизуватися за допомогою "Дія.Підпис" у кабінеті на порталі ПФУ;

пройти відеоідентифікацію через Google Meet, Skype, Viber або WhatsApp.

А для українців за кордоном - факт підтверджує консульство.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Виплата зупиниться, поки людина не пройде процедуру. Нарахування збережеться, але отримати гроші можна тільки після звернення до Пенсійного фонду України.

Важливо! Цей порядок не стосується пенсіонерів, які проживають за кордоном та отримують пенсію за міжнародними угодами.