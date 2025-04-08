Компенсація за зруйноване житло: куди звертатись ВПО, щоб отримати виплату
Переселенці в Україні можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло. За місяць дії програми понад 1500 сімей стали власниками нових осель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
В Україні продовжує діяти програма "єВідновлення", в рамках якої внутрішньо переміщені особи можуть отримати компенсацію за знищене житло.
Отримати компенсацію можуть українці, які відповідають таки критеріям:
- Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна отримати навіть у випадку переміщення в межах однієї громади.
- Знищене житло має бути розташоване на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій.
- Знищене житло повинно бути вашим єдиним житлом. Якщо у вас є інша нерухомість на тимчасово окупованих територіях або вона також знищена, це не впливає на право отримання компенсації.
Якщо ви відповідаєте вищезазначеним критеріям, можете подати заяву на отримання житлового сертифіката "єВідновлення" через мобільний застосунок або портал "Дія", особисто у ЦНАПі.
Спільна реалізація житлових сертифікатів:
- Якщо знищене житло мало кількох співвласників, кожен з них отримує свій житловий сертифікат відповідно до частки власності.
- Сертифікати можна використати спільно для придбання нового житла або кожен окремо.
- Можлива також спільна реалізація сертифікатів з іншими особами, які отримали їх за свої знищені об'єкти.
Важливо! Для одночасного бронювання коштів усі заявники повинні мати довідки ВПО. Якщо довідка є лише в одного з заявників, кошти за його сертифікатом будуть заброньовані, а решта заявок потраплять до загальної черги з іншим механізмом фінансування.
Виплати для ВПО
Внутрішні переселенці можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Проте не всім ВПО можуть нараховувати грошову допомогу. Головна умова для отримання виплат - розмір сукупного доходу. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Детальніше про виплати для ВПО та що робити у разі затримок при нарахуванні - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.