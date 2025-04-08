Компенсація за зруйноване житло: куди звертатись ВПО, щоб отримати виплату

Фото: ВПО нагадали, як отримати компенсацію за знищене житло (Getty Images)

Переселенці в Україні можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло. За місяць дії програми понад 1500 сімей стали власниками нових осель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

В Україні продовжує діяти програма "єВідновлення", в рамках якої внутрішньо переміщені особи можуть отримати компенсацію за знищене житло. Отримати компенсацію можуть українці, які відповідають таки критеріям: Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. ​Статус ВПО можна отримати навіть у випадку переміщення в межах однієї громади.​

Знищене житло має бути розташоване на підконтрольній Україні території або в зоні активних бойових дій.​

Знищене житло повинно бути вашим єдиним житлом. Якщо у вас є інша нерухомість на тимчасово окупованих територіях або вона також знищена, це не впливає на право отримання компенсації.​ Якщо ви відповідаєте вищезазначеним критеріям, можете подати заяву на отримання житлового сертифіката "єВідновлення" через мобільний застосунок або портал "Дія", особисто у ЦНАПі. Спільна реалізація житлових сертифікатів: Якщо знищене житло мало кількох співвласників, кожен з них отримує свій житловий сертифікат відповідно до частки власності.

Сертифікати можна використати спільно для придбання нового житла або кожен окремо.​

Можлива також спільна реалізація сертифікатів з іншими особами, які отримали їх за свої знищені об'єкти.​ Важливо! Для одночасного бронювання коштів усі заявники повинні мати довідки ВПО. Якщо довідка є лише в одного з заявників, кошти за його сертифікатом будуть заброньовані, а решта заявок потраплять до загальної черги з іншим механізмом фінансування.​