Как не потерять выплаты: важные изменения для пенсионеров-переселенцев

В Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсий для переселенцев, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Чтобы не потерять пенсии, украинцы теперь должны проходить обязательную идентификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Украинцам, которые получают пенсию или страховые выплаты, важно ежегодно проходить физическую идентификацию. Без этого выплаты могут быть остановлены. Сделать это нужно до 31 декабря.
Особенно это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или переехавших на подконтрольную Украине часть. Они должны подать заявление в Пенсионный фонд и подтвердить, что не получают аналогичных выплат от России.
После подтверждения данных и прохождения идентификации - пенсия будет выплачена. Выплаты будут поступать через уполномоченные банки или, по желанию, через "Укрпочту".
А для украинцев за рубежом - факт подтверждает консульство.
Выплата остановится, пока человек не пройдет процедуру. Начисление сохранится, но получить деньги можно только после обращения в Пенсионный фонд Украины.
Этот порядок не касается пенсионеров, которые проживают за границей и получают пенсию по международным соглашениям.
Украинские переселенцы (ВПЛ) имеют право на ежемесячную финансовую помощь от государства. Сумма выплат составляет:
Стоит отметить, что помощь назначают не всем. Главное условие - доход семьи. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 9 444 гривны.
Если выплата не поступила вовремя - стоит обратиться в соцзащиту или органы ПФУ для уточнения причин задержки.
Больше деталей об условиях начисления и порядке выплат для ВПЛ - в материале РБК-Украина.
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