Как не потерять выплаты: важные изменения для пенсионеров-переселенцев

Украинцам, которые получают пенсию или страховые выплаты, важно ежегодно проходить физическую идентификацию. Без этого выплаты могут быть остановлены. Сделать это нужно до 31 декабря.

Особенно это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или переехавших на подконтрольную Украине часть. Они должны подать заявление в Пенсионный фонд и подтвердить, что не получают аналогичных выплат от России.

После подтверждения данных и прохождения идентификации - пенсия будет выплачена. Выплаты будут поступать через уполномоченные банки или, по желанию, через "Укрпочту".

Как пройти идентификацию: пошаговая инструкция

лично посетить Пенсионный фонд или банк, где открыт счет;

авторизоваться с помощью "Дія.Підпис" в кабинете на портале ПФУ;

пройти видеоидентификацию через Google Meet, Skype, Viber или WhatsApp.

А для украинцев за рубежом - факт подтверждает консульство.

Что будет, если не пройти идентификацию

Выплата остановится, пока человек не пройдет процедуру. Начисление сохранится, но получить деньги можно только после обращения в Пенсионный фонд Украины.

Этот порядок не касается пенсионеров, которые проживают за границей и получают пенсию по международным соглашениям.