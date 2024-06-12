Як вступати абітурієнтам, які втратили документ про середню освіту: алгоритм від МОН

Внаслідок бойових дій чи окупації випускники шкіл можуть втратити свій документ про повну загальну середню освіту. Він є обов'язковим при вступі, але в МОН розробили алгоритм дій у випадку втрати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз МОН.
Насамперед абітурієнту потрібно подати заяву на вступ через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна". Усі адреси та контакти освітніх центрів можна знайти за посиланням.
Ці центри створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, вони працюють з 1 червня до 30 вересня. Після цього заклад освіти скеровує майбутнього студента до прикріпленої школи, щоб той склав річне оцінювання.
Це можна зробити з початку роботи освітніх центрів, але не пізніше трьох днів до завершення їхньої роботи.
Скласти річне оцінювання потрібно з української мови та історії України.
Якщо немає можливості очно складати іспит, можна скласти як індивідуальну співбесіду з відеофіксацією. Довідку про успішне проходження річного оцінювання освітній центр автоматично отримає від уповноваженого ЗЗСО.
Після річного оцінювання до освітнього центру потрібно подати такі документи:
Можна подати до п'яти заяв лише через один освітній центр.
Якщо вступник отримав рекомендацію до зарахування, він повинен підтвердити вибір місця навчання. Якщо неможливо зробити це особисто або накласти КЕП, надішліть на електронну адресу освітнього центру скановані копії відповідних документів.
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