Серед найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтинг

Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.

РБК-Україна із посиланням на ренкінг розповідає, які саме навчальні заклади було визначено найкращими.

Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.

QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українців прийматимуть на бакалаврат, магістратуру й докторантуру по-новому і пояснювали, що саме зміниться.

Читайте також, як українці реагують на рекомендації МОН вишам, коледжам й училищам щодо навчання з серпня й по суботах.

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