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Серед найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтинг

Вівторок 11 червня 2024 10:30
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Серед найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтинг Освіта важлива для кожного (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.

РБК-Україна із посиланням на ренкінг розповідає, які саме навчальні заклади було визначено найкращими.

Кращі виші України за версією QS World University Rankings

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850
  • Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200
  • Сумський державний університет - позиція 1001-1200
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+

Серед найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтингСеред найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтингСеред найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтингСеред найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтинг

Українські виші у QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)

Що варто знати про QS World University Rankings

QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

  • репутація в академічному середовищі
  • цитованість наукових публікацій представників університету
  • співвідношення кількості викладачів і студентів
  • результати працевлаштування
  • ставлення роботодавців до випускників
  • репутація випускників серед роботодавців
  • зв'язки з міжнародною науковою мережею
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
  • сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українців прийматимуть на бакалаврат, магістратуру й докторантуру по-новому і пояснювали, що саме зміниться.

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