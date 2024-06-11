Серед найкращих університетів світу - 11 вишів України. Хто потрапив у рейтинг
Згідно з оновленим QS World University Rankings, у переліку найкращих університетів світу залишаються 11 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.
РБК-Україна із посиланням на ренкінг розповідає, які саме навчальні заклади було визначено найкращими.
Кращі виші України за версією QS World University Rankings
Згідно з QS World University Rankings, найкращими вишами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 701-710
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 741-750
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 801-850
- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 1001-1200
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 1001-1200
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200
- Сумський державний університет - позиція 1001-1200
- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400
- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1201-1400
- Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1401+
Українські виші у QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)
Що варто знати про QS World University Rankings
QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.
У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:
- репутація в академічному середовищі
- цитованість наукових публікацій представників університету
- співвідношення кількості викладачів і студентів
- результати працевлаштування
- ставлення роботодавців до випускників
- репутація випускників серед роботодавців
- зв'язки з міжнародною науковою мережею
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо
Варто зазначити, що ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.
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