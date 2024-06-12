Как поступать абитуриентам, потерявшим документ о среднем образовании: алгоритм от МОН
В последствии боевых действий или оккупации выпускники школ могут потерять свой документ о среднем образовании. Он обязателен при поступлении, но в МОН разработали алгоритм действий в случае потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МОН.
Как поступать в случае потери документа об образовании
В первую очередь, абитуриенту нужно подать заявление на поступление через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Все адреса и контакты образовательных центров можно найти по ссылке.
Эти центры созданы на базе заведений высшего или профессионального высшего образования, они работают с 1 июня по 30 сентября. После этого учебное заведение направляет будущего студента в прикрепленную школу, чтобы тот сдал годовое оценивание.
Это можно сделать с начала работы образовательных центров, но не позднее трех дней до завершения их работы.
Предметы годового оценивания
Сдать годовое оценивание нужно по украинскому языку и истории Украины.
Если нет возможности очно сдавать экзамен, можно сдать как индивидуальное собеседование с видеофиксацией. Справка об успешном прохождении годового оценивания образовательного центра автоматически получит от уполномоченного ЗОСО.
После годового оценивания в образовательный центр нужно подать следующие документы:
- заявление
- сертификат ВНО 2021 года или результаты НМТ (по желанию)
- справку о взятии на учет ВПО (при наличии)
- документ, удостоверяющий личность, а если он отсутствует, - свидетельство о рождении
- четыре цветные фотографии (3х4 см)
- справку об успешном прохождении годового оценивания уполномоченного заведения общего среднего образования в год поступления (при отсутствии документа об образовании государственного образца и приложения к нему)
Можно подать до пяти заявлений только через один центр образования.
Сроки подачи заявлений в 2024 году
- И этап (за средства госбюджета) - с 19 по 31 июля (18:00)
- II этап (зачисление на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места) - с 19 июля по 23 сентября 2024 года
Если поступающий получил рекомендацию к зачислению, он должен подтвердить выбор места обучения. Если невозможно сделать это лично или наложить КЭП, отправьте на электронный адрес образовательного центра сканированные копии соответствующих документов.
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